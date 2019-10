São Paulo visita o Bahia em confronto direto por vaga na Libertadores

Nesta quarta-feira, o São Paulo visita o Bahia, na Fonte Nova, às 21h, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre tricolores reúne times que estão brigando diretamente por uma vaga na Libertadores de 2020.

No São Paulo, o clima voltou a melhorar após a chegada de Fernando Diniz. A equipe vem de um empate fora de casa contra o Flamengo e de uma vitória sobre o Fortaleza, no Pacaembu. No momento, o Tricolor é o quinto colocado do Brasileirão, com 39 pontos somados.

O São Paulo tem três importantes desfalques para a partida em Salvador. Daniel Alves está com a Seleção Brasileira de Tite, Antony foi convocado para a Seleção Olímpica e Arboleda está servindo a seleção equatoriana. No meio-campo, a tendência é que Igor Gomes ganhe a vaga de titular. O jogador entrou no segundo tempo do jogo contra o Fortaleza e marcou o gol que garantiu a vitória do Tricolor.

A notícia positiva da semana ficou por conta de Alexandre Pato, que foi relacionado pela comissão técnica depois de quatro partidas fora dos gramados devido a um estiramento na coxa direita. No entanto, a titularidade do atacante ainda é incerta para o jogo desta quarta-feira. Diniz ainda terá uma conversa com o atacante para definir a estratégia para o confronto.

“O Pato está voltando de um período de afastamento. A gente vai vendo jogo a jogo. Não sabe se tem condição de jogar na quarta. Vamos conversar para ver se pode contar com ele na quarta. Sobre os desfalques, claro que a gente não quer, mas a partir do momento em que são convocados, a gente tem de valorizar e premiar os jogadores que vão entrar. É um elenco que conheço a maioria, e tem tudo para corresponder”, afirmou o treinador.

Enquanto isso, o Bahia também vive bom momento na competição. A equipe está na sétima colocação, com 37 pontos. Na última rodada, o time foi derrotado por 2 a 1 pelo Athletico Paranaense, na Fonte Nova. O Tricolor de Aço já enfrentou o São Paulo em três ocasiões neste ano, sendo duas pela Copa do Brasil e outra pelo Brasileirão. Foram duas vitórias do Esquadrão e um empate.

O principal desfalque do Bahia para o jogo contra o São Paulo é Alejandro Guerra. O meio-campista tomou o terceiro cartão amarelo contra o Furacão e está suspenso. Dessa forma, Roger Machado tem três opções de substitutos: Ronaldo, Marco Antônio e João Pedro. A tendência é que o primeiro seja o escolhido, já que era titular há pouco tempo na equipe.

“Fernando Diniz acabou de chegar no São Paulo, tem pouco tempo de trabalho, mas todo mundo conhece o estilo do Fernando Diniz. Procura sempre manter a posse, usando bastante o goleiro. Mas a gente está jogando em casa, diante de nosso torcedor. A gente tem que ir para cima. A gente tem que jogar como o professor Roger fala. A gente respeita todo mundo, mas não tem medo de ninguém”, analisou Flávio.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data: 9 de outubro de 2019, quarta-feira

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Johnny Barros de Oliveira (ambos de SC)

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Ronaldo; Élber, Artur e Gilberto.

Técnico: Roger Machado

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes, Igor Gomes, Vitor Bueno (Alexandre Pato) e Pablo.

Técnico: Fernando Diniz