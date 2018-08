São Paulo visita Colón em busca de vaga nas oitavas da Sul-Americana

O São Paulo visita o Colón na noite desta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, na Argentina, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, em pleno Morumbi, o time comandado por Diego Aguirre terá a difícil tarefa de superar os rivais em um local chamado “Cemitério de Elefantes”, pelo fato de grandes clubes do continente, até mesmo o Santos de Pelé, terem perdido ali.

Apesar de ter poupado Diego Souza da viagem à Argentina, Aguirre não deverá colocar em campo uma formação completamente alternativa. A expectativa é de que poucos atletas fiquem de fora da decisão em Santa Fé, conforme o próprio comandante tricolor assegurou durante a semana de preparação para o duelo.

“O ideal, obviamente, é não fazer muitas mudanças. É um time que está bem, funcionando. Se você troca três jogadores, não se deve sentir tanto. Agora, se você muda o time todo, é outra coisa. Dependendo das posições, porque não temos 11 titulares. Se eu pergunto para você quem é titular, se é Arboleda, Anderson [Martins], Rodrigo Caio ou Bruno Alves? São quatro jogadores de alto nível. Cada um com suas características, mas o time é forte. Talvez em outras posições não haja essa igualdade entre os jogadores, mas temos que aproveitar todos e transmitir confiança”, disse Aguirre.

Após marcar dois gols nos últimos dois jogos, Tréllez é o grande candidato para substituir Diego Souza. Gonzalo Carneiro, que seria outra opção, conversou com Aguirre nos treinamentos desta semana, mas conforme pôde ser visto no jogo-treino com o Atibaia, o uruguaio deve atuar mais aberto, sendo uma possibilidade em caso da ausência de Everton, um dos atletas mais desgastados por conta dessa sequência de jogos no segundo semestre.

Outra “novidade” é a presença do goleiro Jean, que deve ser titular novamente após ser acionado no jogo de ida para adquirir ritmo de jogo, uma vez que Sidão é o dono da posição no Campeonato Brasileiro. Já o reforço Everton Felipe sequer viajou, pois só poderá ser inscrito na próxima fase da Copa Sul-Americana.

Pelo lado do Colón, o discurso é de que ainda não há nada ganho, principalmente pelo fato de o adversário ser um dos clubes mais tradicionais do continente. Depois de conquistar um resultado histórico no Morumbi, se tornando o primeiro time argentino a vencer o São Paulo em sua casa, a modesta equipe argentina espera que o forte sistema defensivo funcione novamente para poder carimbar sua vaga nas oitavas de final da competição.

Como a formação que levou a São Paulo funcionou até melhor do que imaginado, a tendência é que o treinador Eduardo Domínguez não faça modificações bruscas no Colón, que certamente contará com casa cheia no “Cemitério dos Elefantes” para enterrar mais um gigante da América do Sul e manter vivo o sonho de conquistar seu primeiro título continental.

FICHA TÉCNICA

COLÓN X SÃO PAULO

Local: estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé (ARG)

Data: 16 de agosto de 2018, quinta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Carlos Cáceres (PAR)

SÃO PAULO: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson, Jucilei e Nenê; Everton (Gonzalo Carneiro), Tréllez e Rojas

Técnico: Diego Aguirre

COLÓN: Burián; Toledo, Emanuel Olivera, Godoy, Ortiz e Escobar; Fritzler, Heredia, Alan Ruiz e Esigarribia; Javier Correa

Técnico: Eduardo Domínguez