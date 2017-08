São Paulo viaja sem Denilson e com retornos de lateral e cria da base

O técnico Dorival Júnior, do São Paulo, relacionou 23 jogadores para o duelo com o Bahia, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), em Salvador. As novidades são os retornos de Júnior Tavares e Pedro Bortoluzo. A má notícia na lista é a ausência de Denilson.

Presente em 38 das 44 partidas do Tricolor na temporada, Júnior Tavares está recuperado de um edema na coxa direita que o tirou dos últimos dois jogos – Botafogo e Coritiba. O lateral esquerdo, contudo, seguirá na condição de reserva, já que Dorival vem preferindo utilizar Edimar na posição.

Já o atacante Pedro Bortoluzo, que defendeu o Paraná Clube por empréstimo no primeiro semestre, foi reincorporado ao elenco são-paulino e está relacionado pela primeira vez desde seu retorno. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o jogador de 21 anos acumulou dez partidas no time principal em 2016 e não marcou nenhum gol.

Em contrapartida, o atacante Denilson, autor do gol na derrota por 2 a 1 para o Coritiba, na última quinta-feira, no Morumbi, teve uma indisposição clínica e foi vetado do confronto. Além dele, estão fora Rodrigo Caio (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), Maicosuel (aprimora forma física), Gilberto (contratura na panturrilha esquerda), Lucas Fernandes (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), Wellington Nem (lesão no ligamento cruzado do joelho direito – passará por cirurgia) e Morato (cirurgia no joelho direito).

Isso posto, o São Paulo deverá entrar em campo com a seguinte formação: Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Éder Militão (Lugano) e Edimar; Jucilei e Petros; Marcinho, Hernanes e Cueva; Lucas Pratto.

Passadas 18 rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. A equipe é a 17ª colocada, com 19 pontos, um a menos que o Bahia, que aparece no 16º lugar.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Renan Ribeiro e Sidão

Laterais: Bruno, Edimar e Júnior Tavares

Zagueiros: Arboleda, Douglas, Lugano e Éder Militão

Volantes: Jucilei, Petros, Araruna e Cícero

Meias: Cueva, Hernanes, Jonatan Gomez, Shaylon e Thomaz

Atacantes: Lucas Pratto, Marcinho, Marcos Guilherme, Brenner e Pedro Bortoluzo