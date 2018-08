São Paulo vende 30 mil ingressos antecipados para jogo contra o Vasco

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a venda de 30 mil ingressos antecipados para o duelo com o Vasco, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbi. Após um bom público contra o Corinthians e, posteriormente, contra o Colón, pela Sul-Americana, o clube deverá contar novamente com casa cheia no confronto com o Cruzmaltino.

Os setores mais concorridos já estão completamente esgotados. A arquibancada laranja, onde as torcidas organizadas costumam ficar, não possui mais bilhetes à venda, bem como as arquibancadas azul e amarela, além da cadeira superior laranja. Você pode adquirir seu ingresso no www.totalacesso.com.

Apostando em uma vitória do São Paulo sobre o Vasco, a torcida espera que o time corresponda às expectativas e possa, enfim, assumir a liderança do Brasileirão. Para isso acontecer, o Flamengo precisa tropeçar diante do Grêmio, em Porto Alegre, e o Tricolor confirmar o favoritismo diante do Cruzmaltino.

Por enquanto, o setor mais barato que ainda possui ingressos à disposição é a arquibancada vermelha. A meia entrada para esta região do estádio sai por R$ 20,00. O bilhete mais caro para o confronto do próximo domingo é o Morumbi Premiu Leste, que sai por R$ 160,00 a inteira.