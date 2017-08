São Paulo vende 47 mil ingressos e pode quebrar próprio recorde

O São Paulo anunciou no início da tarde desta quarta-feira que 47 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o duelo com o Coritiba, marcado para esta quinta, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os bilhetes de arquibancadas foram esgotados, restando apenas alguns de cadeira amarela, além de camarotes e cadeiras cativa.

A expectativa é que a torcida tricolor quebre o recorde de público da competição, que inclusive lhe pertence. A marca foi registrada na partida diante do Grêmio, no último dia 24, quando 51.511 torcedores foram ao Morumbi e assistiram ao empate por 1 a 1.

Além da importância em termos de classificação, a partida será marcada pelo reencontro de Hernanes com a torcida são-paulina. O Profeta, que está garantido no time titular, reestreou pelo clube no qual foi formado no último sábado, na épica vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Além disso, o jogo será um confronto direto entre duas equipes que brigam contra a zona de rebaixamento. O São Paulo é o 16º colocado, com 19 pontos ganhos, os mesmos do Coritiba, que vem logo atrás, no 17 lugar, por ter o saldo de gols inferior.

“A torcida tem comparecido desde o momento em que estávamos na zona de rebaixamento, foi muito importante para a equipe. Agora a equipe só tende a crescer. Temos de nos manter focados com esse espírito de luta de sábado, que vamos subir na tabela”, garantiu o volante Jucilei, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira.

