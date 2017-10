São Paulo vende 31 mil ingressos para o clássico com o Santos

A torcida do São Paulo, de novo, fará o seu papel na luta do time contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, o clube anunciou que 31 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para o clássico com o Santos, marcado para este sábado, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do torneio.

Os bilhetes de arquibancadas foram esgotados, com exceção do setor P22, que seria destinado aos santistas. Assim, restam apenas entradas para o setor de cadeiras. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 140 e podem ser adquiridos aqui. Por questões de segurança, a torcida alvinegra não poderá comparecer ao estádio municipal no San-São.

Jogar com a casa cheia não tem sido uma novidade para o Tricolor. A equipe atuou diante dos quatro maiores públicos do Brasileiro, sempre com marcas acima de 50 mil pessoas. O recorde da competição foi estabelecido no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em 24 de setembro, quando 61.142 são-paulinos lotaram o Morumbi.

Esta será a terceira partida de uma série de cinco no Pacaembu – o Morumbi está reservado para shows até o fim de novembro. No dia 14 de outubro, mais de 26 mil torcedores assistiram à vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Atlético-PR. No último domingo, 33 mil pessoas empurraram o São Paulo durante o triunfo por 2 a 0 sobre o Flamengo.

A oito rodadas para o término do campeonato, os rivais se encontram em situações distintas. O São Paulo ocupa o 14º lugar, com 37 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O Santos, por sua vez, briga pelo título, já que figura na terceira posição, com 53 pontos, seis a menos que o líder Corinthians.