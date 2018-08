São Paulo vende 27.000 ingressos para duelo contra a Chape

Mais uma vez o Morumbi contará com um ótimo público para acompanhar o líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo divulgou neste sábado a venda de 27.000 ingressos antecipados para o jogo diante da Chapecoense, neste domingo às 19h00 (horário de Brasília).

Os setores esgotados até o momento são as arquibancadas laranja e azul, esta última é onde a organizada costuma se concentrar. Ainda restam ingressos para os outros pontos do estádio. Os bilhetes ainda podem ser adquiridos pelo site www.totalacesso.com.

O ingresso mais barato segue sendo a meia entrada para a arquibancada amarela, localizada atrás de um dos gols do Morumbi, e que está custando R$ 15,00.

Com pouco mais de 58 mil pessoas, o maior público do São Paulo no Brasileirão foi no clássico diante do Corinthians, que resultou no placar de 3 a 1 para o time de Diego Aguirre. O menor público na competição foi o de 11.327, na estreia do Brasileirão contra o Paraná.

Caso vença a Chapecoense, o Tricolor do Morumbi tem a chance de encerrar o primeiro turno na liderança do Brasileiro Série A. O time soma 38 pontos, um a mais em relação ao segundo colocado Flamengo.

