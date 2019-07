São Paulo vence jogo-treino contra o Cuiabá no Morumbi

No prosseguimento da preparação do São Paulo durante a pausa para a Copa América, o Tricolor recebeu o Cuiabá em jogo-treino nesta sexta-feira no Estádio do Morumbi e venceu pelo placar de 3 a 1.

Em confronto de portões fechados disputado em dois tempos de 50 minutos, o São Paulo saiu na frente do placar com gols do atacante Alexandre Pato, em cobrança de pênalti, e do meio-campista Tchê Tchê.

Para a segunda etapa, Cuca mudou toda a escalação, enquanto o Cuiabá foi alterando sua equipe aos poucos. Com o segundo time em campo, o Tricolor ampliou o placar com tento anotado pelo atacante Vitor Bueno. Os visitantes descontaram com Gilmar.

Este é o segundo jogo treino que a equipe comandada por Cuca realiza no espaço de uma semana. Na última sexta-feira, o São Paulo enfrentou o São Bento no CFA de Cotia e também venceu, pelo placar de 4 a 2, com gols anotados por Diego, jogador recém-promovido da base, Alexandre Pato, Toró e Tchê Tchê.

A equipe do Morumbi volta a campo no próximo dia 13, às 19h (horário de Brasília), em clássico em casa contra o Palmeiras em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 9º colocado do torneio nacional, com 14 pontos somados.

Maicon visita o Morumbi

Antes do jogo-treino, o zagueiro Maicon, que jogou na equipe em 2016 e 2017, visitou o Morumbi e se encontrou com Diego Lugano, antigo companheiro de vestiário. O defensor, hoje no Al-Nassr da Arábia Saudita, fez 72 partidas pelo Tricolor, anotando cinco gols