São Paulo vence Criciúma e se afasta do Z3 no Brasileiro sub-20

O São Paulo conquistou uma importante vitória ao superar o Criciúma por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Igor Felisberto, Léo e Tetê foram os autores dos gols do Tricolor no Marcelo Portugal, em Cotia.
Situação na tabela
Com a vitória, o São Paulo sobe para a 14ª colocação na tabela de classificação, com 15 pontos, seis de diferença para o Cuiabá, que abre o Z3. No entanto, o Tricolor ainda pode perder posições até o final da rodada em caso de triunfos de Grêmio e Fortaleza nesta quinta. Por sua vez, o Criciúma é o 17º, com 10 pontos somados.
Brasileiro Sub-20: Fim de jogo! #SPFCxCRI (3-0)
⚽️ Igor Felisberto
⚽️ Léo
⚽️ Tetê#MadeInCotia #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/6B56GjePQi
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2026
📋 Resumo do jogo
🔴 SÃO PAULO 3 x 0 CRICIÚMA 🟡
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20
🏟️ Local: Marcelo Portugal, em Cotia (SP)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 15h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Igor Felisberto, aos 8' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Léo, aos 22' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Tetê, aos 21' do 2ºT (São Paulo)
Como foi o jogo
Logo aos oito minutos de jogo, Lucyan recebeu na intermediária e tocou de primeira para Igor Felisberto dominar e invadir a área pela direita para finalizar firme no alto e inaugurar o marcador para o São Paulo. Já aos 22 minutos, o goleiro Kauã errou na saída de bola e tocou nos pés de Léo, que apenas teve o trabalho de mandar para as redes para ampliar pelo Tricolor.
Na segunda etapa, aos 21 minutos, Lucyan avançou pelo lado direito e cruzou com precisão para Tetê vencer a disputa no alto e testar firme para estufar a meta do Criciúma e marcar o terceiro tento do São Paulo.
Próximos jogos
São Paulo
- Jogo: Vitória x São Paulo
- Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira) | 15h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro sub-20
- Local: CT Manoel Pontes Tanajura
Criciúma
- Jogo: Criciúma x Bahia
- Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira) | 15h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro sub-20
- Local: CT do Criciúma