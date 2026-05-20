São Paulo vence Criciúma e se afasta do Z3 no Brasileiro sub-20

O São Paulo conquistou uma importante vitória ao superar o Criciúma por 3 a 0 na tarde desta quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Igor Felisberto, Léo e Tetê foram os autores dos gols do Tricolor no Marcelo Portugal, em Cotia.

Situação na tabela

Com a vitória, o São Paulo sobe para a 14ª colocação na tabela de classificação, com 15 pontos, seis de diferença para o Cuiabá, que abre o Z3. No entanto, o Tricolor ainda pode perder posições até o final da rodada em caso de triunfos de Grêmio e Fortaleza nesta quinta. Por sua vez, o Criciúma é o 17º, com 10 pontos somados.

📋 Resumo do jogo

🔴 SÃO PAULO 3 x 0 CRICIÚMA 🟡

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20

🏟️ Local: Marcelo Portugal, em Cotia (SP)

📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽ Igor Felisberto, aos 8' do 1ºT (São Paulo)

⚽ Léo, aos 22' do 1ºT (São Paulo)

⚽ Tetê, aos 21' do 2ºT (São Paulo)

Como foi o jogo

Logo aos oito minutos de jogo, Lucyan recebeu na intermediária e tocou de primeira para Igor Felisberto dominar e invadir a área pela direita para finalizar firme no alto e inaugurar o marcador para o São Paulo. Já aos 22 minutos, o goleiro Kauã errou na saída de bola e tocou nos pés de Léo, que apenas teve o trabalho de mandar para as redes para ampliar pelo Tricolor.

Na segunda etapa, aos 21 minutos, Lucyan avançou pelo lado direito e cruzou com precisão para Tetê vencer a disputa no alto e testar firme para estufar a meta do Criciúma e marcar o terceiro tento do São Paulo.

Próximos jogos

São Paulo

Jogo: Vitória x São Paulo

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira) | 15h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro sub-20

Local: CT Manoel Pontes Tanajura

Criciúma