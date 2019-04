São Paulo usa foto de gol de Tchê Tchê pelo Palmeiras contra o Tricolor em anúncio

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira a contratação do volante Tchê Tchê. O anúncio do acerto com o volante, que defendeu o Palmeiras entre 2016 e 2018, mostra o atleta vibrando após fazer um gol, algo normal, se o tento não tivesse sido marcado contra o próprio Tricolor em vitória alviverde no Allianz Parque.

No dia 11 de março de 2017, o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 0 no Morumbi. A partida, que teve até gol de Dudu por cobertura, quase do meio-campo, foi o retorno de Tchê Tchê após um período afastado por lesão. O volante foi o segundo palestrino a balançar as redes no Choque-Rei – Guerra fechou o placar.

No período em que defendeu o Palmeiras, Tchê Tchê marcou cinco gols. A imagem escolhida pelo departamento de marketing do São Paulo mostra justamente o último tento do atleta vestindo a camisa do Verdão. Antes, ele balançou as redes contra América-MG, Sport, Botafogo-SP e Botafogo-PB.

Palmeiras e São Paulo voltam a se enfrentar pela semifinal do Campeonato Paulista neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz parque. O primeiro duelo pelo Estadual terminou com empate por 1 a 1 no Morumbi. O gol como visitante não serve como critério de desempate para definir o finalista da competição.