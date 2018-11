São Paulo treina pela primeira vez após saída de Aguirre

Nesta tarde de segunda-feira, o Tricolor se reapresentou no CCT da Barra Funda após o empate contra o Corinthians e a demissão do técnico uruguaio Diego Aguirre. Sem o agora ex-treinador da equipe, os jogadores do São Paulo estiveram sob o comando de André Jardine, membro da comissão técnica fixa do clube.

Antes das atividades do dia, uma reunião geral ocorreu envolvendo atletas, nova comissão e diretoria tricolor.

Já em campo, Jardine começou coordenando trabalhos físicos de recuperação. Os jogadores realizaram, primeiramente, atividades de aquecimento no chão.

Depois, já de pé, os atletas tocaram bola sob os olhares da nova comissão técnica. Sem Gonzalo Carneiro e Luan, ambos de fora por lesão, além de Rodrigo Caio, por razões particulares, o São Paulo treinou com Pedro Bortoluzzo, Tuta e Rodrigo Freitas, das categorias de base.

Após a entrevista coletiva de Raí, que justificou a decisão de demitir Aguirre, o próprio dirigente e o gerente Alexandre Pássaro foram ao gramado do CCT da Barra Funda para acompanhar as atividades de perto. Os membros da diretoria assistiram a um treinamento ofensivo com os reservas, em campo reduzido, que teve boa atuação do meia Nenê.

O São Paulo já se prepara para mais uma decisão na Série A do Campeonato Brasileiro. Às 19h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbi, o Tricolor recebe o Grêmio, em um duelo direto por uma vaga no G4 da tabela de classificação da disputa.

* Especial para a Gazeta Esportiva