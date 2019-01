São Paulo treina em Orlando, e Hernanes inicia terceira passagem

O São Paulo realizou na manhã deste sábado o seu primeiro treino em Orlando, nos Estados Unidos, onde disputará a Copa Flórida. A atividade marcou o início da terceira passagem de Hernanes pelo Tricolor, que o contratou no fim de 2018 por 3 milhões de euros (R$ 13,2 milhões), junto ao Hebei Fortune-CHN.

Há exatamente um ano, o Profeta se despedia do clube do Morumbi a contragosto, mas cumprindo o que foi determinado pelos chineses, então detentores de seus direitos econômicos. Na temporada de 2017, atuando por empréstimo, o meio-campista foi decisivo na permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, do qual foi campeão em 2007 e 2008.

No campo do resort em que o São Paulo está hospedado, Hernanes treinou pela primeira vez com o elenco. Nenê, Diego Souza, Everton, Arboleda e Tréllez já estavam no país e trabalharam normalmente.

De acordo com o clube, as atividades foram intensas e exigiram entrega do grupo de 30 jogadores, divididos em quatro equipes. Acompanhado de perto por Miranda, de férias em Orlando, o trabalho priorizou o embate em campo reduzido, em que o técnico André Jardine cobrou efetividade na posse de bola.

Seis jogadores que viajariam para os Estados Unidos desfalcam essa primeira etapa da pré-temporada. Joao Rojas ficou no Brasil para dar sequência à recuperação de uma lesão no joelho direito. Assim como Antony, que reforça o time sub-20 na Copa São Paulo. Já Walce, Luan, Igor Gomes e Jonas Toró estão a serviço da Seleção Brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano, no Chile.

O São Paulo volta a treinar na tarde deste sábado no horário local (noite no Brasil). Ganhador da edição 2017 da Copa Flórida, o Tricolor estreia contra o Eintracht Frankfurt-ALE, em 10 de janeiro. Dois dias depois, o adversário será o Ajax-HOL. O primeiro jogo oficial do ano acontece no dia 19, diante do Mirassol, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.