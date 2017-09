São Paulo treina com Rodrigo Caio de volante e pode ter novo esquema

Desesperado por uma reação, o São Paulo deve ter mudanças para o duelo com o Vitória, no próximo domingo, no Barradão. Na ensolarada manhã desta terça-feira, o técnico Dorival Júnior começou a esboçar o time titular e acenou com a possibilidade de usar Rodrigo Caio como volante. E ainda manteve Christian Cueva entre os reservas.

Numa atividade tática em campo reduzido, Dorival armou ambas as equipes com 12 jogadores de linha. Sem colete, os titulares tiveram Sidão; Militão, Arboleda, Bruno Alves e Júnior Tavares; Rodrigo Caio e Petros; Marcos Guilherme, Jonatan Gomez, Hernanes, Lucas Fernandes e Thomaz; Lucas Pratto.

Nessa formação, Rodrigo Caio atuou bem mais adiantado, como volante, fazendo a transição entre defesa e ataque. O camisa 3 atuou assim na derrota por 4 a 2 para o Osasco Audax, na estreia do Campeonato Paulista, em fevereiro. Já Júnior Tavares substituiu o suspenso Edimar na lateral esquerda.

Gomez, por sua vez, treinou no lugar de Jucilei, que foi expulso no jogo contra a Ponte Preta e está fora do confronto em Salvador. O argentino, portanto, foi posicionado no centro da linha ofensiva de cinco armadores, com Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Thomaz nas pontas.

Utilizar Rodrigo Caio mais à frente é uma medida de para proteger a zaga, que é a segunda mais vazada do Campeonato Brasileiro, com 35 gols sofridos, 21 deles nos 11 jogos com Dorival no comando.

Resta saber quem sairá dessa formação com 12 jogadores de linha. A tendência é que dois desses cinco armadores deixem a equipe: Gomez e Thomaz são os favoritos. Assim, Dorival mudaria o esquema do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1.

O comandante são-paulino deve dar mais pistas do time titular na próxima quarta-feira à tarde, quando o elenco volta a treinar no CCT da Barra Funda. Com 24 pontos em 23 rodadas, o São Paulo é o 19º e penúltimo colocado do Brasileirão e precisa de uma vitória em Salvador para respirar na luta contra o rebaixamento.

Susto

Antes da atividade tática, os jogadores participaram de um treino em campo reduzido, em que se enfrentavam individualmente, no tradicional mano a mano, em busca do gol. Em um desses confrontos, Rodrigo Caio entrou forte em Maicosuel, que devolveu com um coice na canela do zagueiro.

O meio-campista ficou caído durante alguns minutos no gramado com dores no cotovelo esquerdo e foi prontamente atendido pelo médico José Sanchez. Recuperado do choque, voltou a campo e seguiu o treino normalmente.

* Especial para a Gazeta Esportiva