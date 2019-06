São Paulo traça meta de pontos para cumprir antes da Copa América

Restam mais dois compromissos para o São Paulo no Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América, ambos longe da capital paulista. E ainda assim, o clube pode ir para o período de inter temporada dentro da meta de pontos estabelecida pela comissão técnica liderada por Cuca, desde que vença o Avaí em Santa Catarina e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte.

De acordo com o plano estabelecido até a parada para o campeonato de seleções em solo brasileiro, o clube do Morumbi precisa somar seis pontos nos dois jogos que restam para se manter dentro do plano traçado, mesmo em um momento de jejum de cinco jogos sem um triunfo, sendo três dessas partidas disputadas pela competição nacional de pontos corridos.

“Agora, temos dois jogos fora de casa para fechar a primeira etapa. Se conseguirmos duas vitórias, serão 18 pontos, que é a meta. São jogos difíceis, mas podemos sair com duas vitórias”, disse Cuca.

Depois de emendar quatro jogos consecutivos sem perder no Brasileiro, somando 10 pontos com os triunfos sobre Botafogo, Goiás e Fortaleza, além do empate com o Flamengo, o Tricolor não venceu mais na temporada. Inclusive, o clube ficou quatro jogos sem sequer balançar as redes adversárias, jejum findado no último domingo, com o gol de Alexandre Pato no empate com o Cruzeiro por 1 a 1.

Mesmo no momento mais positivo da temporada, Cuca evitou falar em números para estabelecer uma meta antes da parada para a Copa América, se limitando a dizer que o São Paulo teria de buscar o maior número possível de pontos. Em meio ao jejum, porém, o treinador evidenciou a necessidade de vencer os últimos compromissos antes da parada para se manter no pelotão dos primeiros colocados.

Para tentar cumprir a meta, o São Paulo terá uma semana completa de treinamentos a fim de melhorar principalmente o aspecto ofensivo antes de medir forças com o Avaí na Ressacada, local que o Tricolor não vence há dois compromissos. A partida acontece no próximo sábado, às 21h (de Brasília). Depois, antes da parada, o time ainda enfrenta o Galo na quinta-feira, dia 13 de junho, na Arena Independência.

Com 12 pontos, o São Paulo ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro empatado com o Botafogo. O clube carioca, no entanto, segue à frente pelos critérios de desempate, já que possui quatro vitórias contra apenas três do Tricolor.

