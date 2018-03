São Paulo testa mudança de atitude em primeiro clássico de Aguirre

O técnico Diego Aguirre comandará o São Paulo em um clássico pela primeira vez durante a tarde deste domingo, no Morumbi. Após dirigir a equipe em dois jogos contra o São Caetano, o treinador terá agora o Corinthians como adversário, em duelo de ida das semifinais do Campeonato Paulista.

Uruguaio, Aguirre se tornou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Internacional, em 2015, quando conquistou o Campeonato Gaúcho e levou o Colorado às semifinais da Copa Libertadores.

Depois de um trabalho sem o mesmo sucesso no Atlético-MG, assumiu o São Paulo no lugar de Dorival Júnior, demitido por não conseguir fazer o Tricolor evoluir na temporada e pelo retrospecto ruim em clássicos.

Com um elenco combalido moralmente, Diego Aguirre deu um recado em sua apresentação, no último dia 12, que vem se repetindo em suas entrevistas: “É fundamental o time mostrar competitividade. Tem que mostrar atitude, determinação total para ganhar cada jogo. É a primeira coisa que teremos de dar ao time, depois veremos as coisas táticas e de jogo”.

A primeira demonstração de obediência à exigência do treinador ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, na última terça-feira, no Morumbi, onde o São Paulo precisava vencer justamente por dois gols de diferença para avançar no Paulistão.

Uma repetição da atuação aguerrida da equipe do Morumbi é esperada, inclusive, pelo técnico do arquirrival. “Assisti ao jogo na terça. (O São Paulo) Está com uma postura diferente, jogadores mais agressivos. Técnicos uruguaios, paraguaios e argentinos têm desenvolvidos essa parte técnica. Tenho certeza que vão ser dois grandes jogos”, avaliou Fábio Carille.

Ao contrário do treinador rival, o uruguaio só comandou sete treinos e ainda não teve tempo para conhecer os seus atletas a fundo. Mesmo assim, aos poucos, vai impondo seus conceitos táticos à equipe e tenta iniciar bem sua trajetória em clássicos como técnico do São Paulo. Enquanto isso, o Majestoso se projeta como um teste para a mudança de postura do time tricolor.

Por ter feito uma campanha inferior à do Corinthians até aqui, o São Paulo será o mandante do jogo de ida, marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Morumbi. O duelo de volta será disputado na quarta-feira, às 21h45, no estádio de Itaquera.

