São Paulo terá linha de cinco atrás e retorno de lateral contra o Fluminense; confira escalação

O São Paulo está escalado para o confronto deste sábado, contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Maracanã.
Na beira do campo, o Tricolor Paulista ainda não contará com Dorival Júnior, contratado nesta sexta-feira para substituir Roger Machado. Quem comandará a equipe será Milton Cruz, que comandou os últimos treinos do clube.
Em relação ao último compromisso, diante do Juventude, na última quarta, o São Paulo terá três alterações na equipe. Lucas Ramón volta a ser titular na lateral direita, enquanto André Silva começa na vaga de Calleri. A grande novidade é a entrada do lateral esquerdo Wendell no lugar de Luciano, formando uma linha de cinco na defesa.
Escalação do São Paulo
Desta forma, o São Paulo vai a campo com: Rafael; Lucas Ramón, Dória, Sabino, Wendell e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur e André Silva
- Desfalques: Calleri (suspenso), Luciano (edema no posterior da coxa), Marcos Antônio (transição física), Alan Franco (transição física), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Maik (dores musculares) e Arboleda (afastado).
📺 Record, Premiere e Cazé TV
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 16, 2026
🔴🟢⚪Escalação do Fluminense
Por sua vez, o Juventude será escalado com: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy
Técnico: Zubeldía
- Desfalques: Alisson (suspenso), Rodrigo Castillo (corte profundo na canela), Matheus Martinelli (lesão muscular na coxa esquerda) e Matheus Reis (ruptura no LCA).
Arbitragem de Juventude x São Paulo
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Brígida Cirillo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
- VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)