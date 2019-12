São Paulo terá decisão contra o Inter sem Fernando Diniz à beira do campo

O São Paulo terá uma verdadeira decisão na próxima quarta-feira, quando recebe o Internacional, no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Brigando por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores, o time de Fernando Diniz não terá seu treinador à beira do campo em um confronto direto pelo principal objetivo da temporada.

Neste domingo, na derrota para o Grêmio por 3 a 0, Fernando Diniz recebeu seu terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro e, desta forma, terá de cumprir suspensão automática no confronto com o Internacional. O auxiliar técnico Márcio Araújo, campeão paulista em 1985 e brasileiro em 1986 pelo São Paulo, será seu substituto.

“Isso é uma coisa que acontece. Acabei tomando o terceiro cartão amarelo, acabei carregando um dos cartões lá do Fluminense. Reclamei mais dos jogadores do Grêmio do que do juiz, mas ele interpretou que eu estava reclamando dele. O Márcio Araújo [auxiliar] irá me substituir, vamos treinar para que isso não tenha influência. Que o time consiga produzir e jogar bem na quarta-feira contra o Inter”, comentou Fernando Diniz.

Atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, o São Paulo está a três do Internacional, que figura em sétimo lugar. Se vencer na quarta-feira, o Tricolor automaticamente garante a vaga direta à fase de grupos da Libertadores, mas, em caso de derrota, dependendo do placar, pode ser desbancado pelo Colorado e passar a frequentar a zona de classificação à Pré-Libertadores, fantasma que o clube pretende evitar.