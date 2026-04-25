São Paulo terá Bobadilla de volta para enfrentar o Mirassol; veja a escalação

O São Paulo está escalado para o jogo deste sábado contra o Mirassol, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
O técnico Róger Machado realizou duas mudanças em relação ao último jogo, a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude pela Copa do Brasil. O paraguaio Bobadilla volta ao time titular no lugar de Luan após ficar de fora do duelo no meio de semana, enquanto Sabino ocupa a vaga de Alan Franco, que está suspenso.
Escalação do São Paulo 🔴⚪⚫
A escalação do São Paulo tem: Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Calleri e Luciano.
Técnico: Roger Machado
- Desfalques: Ferreira (edema na coxa direita), Lucas Moura (transição física) e Alan Franco (suspenso).
Escalação do Mirassol 🟡🟢🟡
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado, Lucas Oliveira e Reinaldo; Shaylon, Aldo Filho e Eduardo; André Luis e Alesson.
Técnico: Rafael Guanaes
- Desfalques: Negueba e Igor Cariús (lesionados)
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 25, 2026
Como chegam as equipes?
São Paulo
No último compromisso, o Tricolor Paulista estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no Morumbis. Mesmo assim, gerou insatisfação na torcida, que vaiou o time e o técnico Roger Machado após o apito final.
Já no Campeonato Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco de virada por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.
Mirassol
Já o Mirassol, sensação na última temporada, vive uma temporada complicada. Com apenas duas vitórias no Campeonato Brasileiro, a equipe do interior de São Paulo está em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos - quatro a menos que o Cruzeiro, primeiro time fora do Z4.
No último jogo, o Mirassol visitou o Red Bull Bragantino e empatou em 1 a 1, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
Arbitragem de São Paulo x Mirassol
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)
- VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)