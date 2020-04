São Paulo tem três jogadores com contrato apenas neste ano

Com a paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, o tempo restante nos contratos dos jogadores também vão diminuindo. No São Paulo, três atletas do elenco têm vínculos com validades próximas, ainda para 2020.

O atacante Joao Rojas tem a situação mais indefinida. Contratado no meio de 2018, o equatoriano assinou acordo de dois anos, que se encerra no próximo dia 4 de julho. Muito atrapalhado por lesões, o jogador já completou um ano sem entrar em campo.

Outros dois defensores tem vínculo até o final de 2020. Vindo do Atlético de Madrid na última temporada, Juanfran assinou contrato com validade até o fim deste ano. Desde que chegou ao Tricolor, o lateral-direito se estabeleceu no time titular e soma 26 jogos pelo clube.

Sem status de titular, o zagueiro Anderson Martins é outro que tem vínculo até o final da temporada. O defensor chegou do Vasco no meio de 2018 e, apesar de não ter se estabelecido entre os 11 iniciais, virou a primeira opção do banco de reservas para as vagas de Arboleda e Bruno Alves. No total, são 52 jogos com a camisa são-paulina e dois gols marcados.