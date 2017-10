São Paulo tem a sétima chance de somar duas vitórias consecutivas

Por motivos óbvios o maior desejo de todos no São Paulo é afastar de vez o time da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para isso, é consenso dentro do clube e entre torcedores que a equipe precisa vencer dois jogos consecutivos. Do contrário, seguirá nessa tensa gangorra até as últimas rodadas para conhecer o seu destino final na temporada. Desde que alcançou o primeiro triunfo no comando do Tricolor, Dorival Júnior vem batendo nessa tecla e, após a virada sobre o Atlético-PR, o discurso contaminou os jogadores. Quarta-feira, contra o Fluminense, o São Paulo terá mais uma chance de se consolidar pelo menos na parte intermediária da tabela.

“Uma segunda vitória na sequência dá um poder muito grande. A gente vê o Atlético-MG, que conseguiu duas vitórias, empatou ontem (domingo) fora de casa e deu um salto muito grande, já briga por outro objetivo. Temos uma partida importante contra o Fluminense, na sua casa. O Fluminense vem de uma vitória importante, vem motivado, mas acho que não temos margem para deixar escapar jogos assim, principalmente pelo confronto direto, é mais uma decisão. Vamos nos preparar para ganhar esse jogo e, aí sim, quando acabar a rodada, vamos ver qual é nossa real situação na competição”, comentou o volante Petros, ao Sportv, nesta segunda.

O São Paulo não soma duas vitórias consecutivas há quase cinco meses. A última vez foi na dobradinha em cima de Avaí e Palmeiras, dias 22 e 27 de maio, respectivamente, quando superou os dois adversários por 2 a 0 pelas rodadas dois e três do nacional por pontos corridos. No Maracanã, os paulistas terão a sétima oportunidade de acabar com esse jejum.

“Nós estamos tendo um nível muito bom, tirando o (jogo contra o) Atlético-MG, mas precisamos de bons resultados. Às vezes a gente joga bem, mas não tem o resultado. Nessa quarta temos mais uma partida difícil e dois jogos em casa (contra Flamengo e Santos) que são primordiais, temos de conseguir uma invencibilidade, mas seria bom conseguir vitórias consecutivas para ficarmos mais tranquilos”, avisou Lucas Pratto, em entrevista à Espn Brasil também nesta segunda.

Antes do início do Brasileirão, dias 29 de março e 2 de abril, o São Paulo chegou a bater São Bernardo e Linense em sequência, pelo Campeonato Paulista. E fez melhor ainda quando somou três trunfos seguidos em duas oportunidades. Sob o comando de Rogério Ceni, o tricolor venceu Moto Club pela Copa do Brasil e Ponte Preta e Santos, pelo Estadual, em duelos disputados em fevereiro. No mês seguinte, repetiu a trinca em cima de PSTC (Copa do Brasil), Santo André (Paulistão) e ABC-RN (Copa do Brasil).

Com 28 rodadas do Campeonato Brasileiro já disputadas, o São Paulo ocupa a 13ª posição, com 34 pontos. A Ponte Preta, primeira equipe dentro do Z4, tem apenas dois pontos a menos. E o Fluminense, adversário de quarta-feira, está exatamente uma posição acima do Tricolor do Morumbi na tabela de classificação, com 35 pontos.