São Paulo tem semana com duelo pela Sul-Americana e viagem ao Rio; veja agenda

Após a derrota para o Vitória no último sábado, pelo Brasileirão, o São Paulo abre uma semana com dois compromissos importantes para a equipe. O primeiro, marcado para esta terça, é válido pela Copa Sul-Americana, enquanto no sábado o Tricolor vai a campo novamente pelo Campeonato Brasileiro, desta vez como visitante, no Rio de Janeiro.

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O elenco são-paulino abriu na manhã deste domingo a preparação para o compromisso de terça-feira, diante do O'Higgins, time que eliminou o Bahia nesta edição da Pré-Libertadores. O duelo será às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela segunda rodada do grupo C da Sul-Americana.

O São Paulo é o segundo colocado da chave na competição continental com três pontos, conquistados na vitória sobre o Boston River na estreia. A equipe paulista fica atrás do próprio O'Higgins, que leva a melhor na classificação devido aos critérios de desempate.

Em seguida, os comandados de Roger Machado voltam novamente suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O São Paulo viaja na sexta-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco pela 12ª rodada da competição, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no sábado.

Terceiro colocado na tabela de classificação do Brasileiro com 20 pontos, o Tricolor Paulista busca uma vitória para não se distanciar da ponta da competição. A equipe fica atrás, respectivamente, de Fluminense, também com 20 pontos, e Palmeiras, líder com 25.

Fique por dentro dos detalhes das atividades do Tricolor neste domingo!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 🎥 Gutierre Filmes pic.twitter.com/yErXGIIzgi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 12, 2026

Pressão à vista?

Esta pode ser uma semana importante para Roger Machado. O técnico busca vitórias convincentes em ambas as partidas para evitar uma possível pressão sobre o seu cargo no clube. Até o momento, o treinador soma quatro vitórias, um empate e três derrotas no São Paulo.

Um fator que pode intensificar uma possível pressão sobre Roger é a sombra de Dorival Júnior. Demitido do Corinthians na última semana, o técnico é querido pela torcida do São Paulo devido às conquistas inéditas da Copa do Brasil, em 2023, e da Supercopa do Brasil, em 2024, e o fato de estar livre no mercado pode ser um problema para o atual treinador da equipe.

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