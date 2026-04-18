São Paulo tem retorno na zaga e novidade no meio para enfrentar o Vasco; veja escalações

O São Paulo está escalado para enfrentar o Vasco logo mais neste sábado, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado conta com o retorno de um titular na zaga e trouxe uma novidade no meio-campo mediante o desfalque de Marcos Antonio.

A bola rola para São Paulo e Vasco a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

São Paulo escalado

O São Paulo conta com uma novidade importante no setor defensivo. O zagueiro Sabino se recuperou de uma sobrecarga muscular na panturrilha e retorna ao time titular substituindo Tolói, suspenso. Outra mudança é a entrada de Danielzinho na vaga de Marcos Antonio, baixa por lesão.

Já na lateral direita, Cédric Soares é novidade no lugar de Lucas Ramon, expulso na última rodada.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Cédric Soares, Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho e Bobadilla; Artur, Lucca, Luciano e Calleri.

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ Vasco x São Paulo

🏟️ São Januário

📍 Rio de Janeiro (RJ)

⏰ 18h30

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🎙️ SPFC Play #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/717PNmaqYl — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 18, 2026

Vasco também definido

Do outro lado, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Johan Rojas; Andrés Gómez e David.

Como chegam as equipes?

No Campeonato Brasileiro, o Vasco vem de três jogos sem vencer. Nas últimas rodadas, o time comandado por Renato Gaúcho empatou com Coritiba e Remo, e perdeu o clássico para o Botafogo. Sendo assim, ocupa a 13ª posição da tabela, com 13 pontos conquistados em 11 jogos.

O São Paulo, por sua vez, ocupa a terceira posição da tabela, com 20 pontos conquistados em 11 jogos. O Tricolor está a seis pontos do líder Palmeiras e com a mesma pontuação do Flamengo, vice-líder.

Arbitragem do confronto