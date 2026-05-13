São Paulo tem mudança entre os titulares para pegar o Juventude

O São Paulo está escalado para o confronto desta quarta-feira, contra o Juventude, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. No confronto de ida, no Morumbis, o clube paulista conquistou uma vitória por 1 a 0 e joga pelo empate para garantir a vaga nas oitavas da competição nesta noite.

Em relação ao último compromisso do Tricolor, diante do Corinthians, no domingo, Roger Machado promoveu apenas uma alteração na equipe. Cauly iniciará o confronto como titular no lugar de Ferreirinha, que atuou por 69 minutos no Majestoso.

🔴⚫⚪ Escalação do São Paulo

Desta forma, o São Paulo vai a campo com: Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho; Artur, Luciano, Cauly e Calleri

Desfalques: Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Maik (dores musculares), Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito), Lucas (ruptura do tendão de Aquiles) e Arboleda (afastado).

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ Juventude x São Paulo

🏟️ Alfredo Jaconi

📍 Caxias do Sul (RS)

⏰ 19h

🏆 Copa do Brasil

⚔️ 5ª fase (duelo de volta) 📺 SporTV e Premiere

🎙️ SPFC Play #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/pCrDvwca39 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 13, 2026

🟢⚪ Escalação do Juventude

Por sua vez, o Juventude será escalado com: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Raí Silva, Lucas Mineiro, Luan Martins e Marcos Paulo; MP e Alan Kardec

Técnico: Maurício Barbieri

Desfalques: Jandrei (emprestado do São Paulo), Diogo Barbosa (suspenso), Raí Ramos (lesão muscular na coxa) e Mandaca (pancada no tornozelo).

Arbitragem de Juventude x São Paulo