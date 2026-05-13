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São Paulo tem mudança entre os titulares para pegar o Juventude

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Foto: Rubens Chiri / São Paulo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 18:04 • Atualizado 13/05/2026 às 18:07

O São Paulo está escalado para o confronto desta quarta-feira, contra o Juventude, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. No confronto de ida, no Morumbis, o clube paulista conquistou uma vitória por 1 a 0 e joga pelo empate para garantir a vaga nas oitavas da competição nesta noite.

Em relação ao último compromisso do Tricolor, diante do Corinthians, no domingo, Roger Machado promoveu apenas uma alteração na equipe. Cauly iniciará o confronto como titular no lugar de Ferreirinha, que atuou por 69 minutos no Majestoso.

🔴⚫⚪ Escalação do São Paulo

Desta forma, o São Paulo vai a campo com: Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho; Artur, Luciano, Cauly e Calleri

  • Desfalques: Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Alan Franco (pequeno estiramento no adutor direito), Maik (dores musculares), Lucas Ramon (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz), Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito), Lucas (ruptura do tendão de Aquiles) e Arboleda (afastado).

 

🟢⚪ Escalação do Juventude

Por sua vez, o Juventude será escalado com: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Raí Silva, Lucas Mineiro, Luan Martins e Marcos Paulo; MP e Alan Kardec
Técnico: Maurício Barbieri

  • Desfalques: Jandrei (emprestado do São Paulo), Diogo Barbosa (suspenso), Raí Ramos (lesão muscular na coxa) e Mandaca (pancada no tornozelo).

 

Arbitragem de Juventude x São Paulo

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Assistentes: Brígida Cirillo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
  • VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

 

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