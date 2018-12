São Paulo seca o Grêmio e visita a Chape em última chance de G4

A partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, em sua última tentativa de conquistar uma vaga direta na próxima Copa Libertadores, o São Paulo enfrenta a Chapecoense pela 38ª e derradeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.

Vindo de um empate sem gols com o Sport, o Tricolor ocupa o quinto lugar, com os mesmos 63 pontos do quarto colocado Grêmio, que tem uma vitória a mais. Portanto, para ingressar no G4, os paulistas precisam de um resultado melhor do que o dos gaúchos, que recebem o Corinthians em Porto Alegre.

Para esse compromisso, o técnico André Jardine fará duas mudanças no time titular. Hudson, recuperado de uma fadiga muscular, volta no lugar de Jucilei, fora por problemas pessoais, enquanto Liziero será mantido na equipe. Já Edimar substituirá Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além de Jucilei e Reinaldo, não estarão à disposição os lesionados Bruno Peres (estiramento na coxa esquerda), Luan (entorse no tornozelo direito), Gonzalo Carneiro (estiramento na coxa direita) e Joao Rojas (ruptura do tendão patelar do joelho direito).

“Temos a disputa pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e por isso precisamos fazer um grande jogo. Ele [André Jardine] tem nos orientado bastante, enfatizado uma série de detalhes e, se levarmos isso para o jogo, teremos uma grande evolução. Só a vitória nos interessa, e vamos em busca disso em Chapecó”, disse o capitão Hudson.

Do outro lado, a Chapecoense também não tem escolha a não ser vencer a partida. Afinal, a equipe catarinense soma 41 pontos na 16ª posição. Ou seja, com um tropeço em casa, pode ser ultrapassado por América-MG (40) e Sport (39) e ser rebaixada.

“Sabemos da qualidade do São Paulo, da qualidade que eles têm, então temos que respeitar, mas fazer nosso papel. Não temos outra opção a não ser ganhar o jogo, então vamos trabalhar para buscar a vitória o tempo inteiro”, afirmou o atacante Wellington Paulista.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X SÃO PAULO

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: Domingo, 02 de dezembro de 2018

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Amaral, Canteros e Diego Torres; Wellington Paulista e Leando Pereira

Técnico: Claudinei Oliveira

SÃO PAULO: Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Edimar; Hudson, Liziero e Nenê; Helinho, Everton e Diego Souza

Técnico: André Jardine