São Paulo se reapresenta nesta segunda; veja programação e desafios

Após dez dias de folga, o São Paulo se reapresenta na tarde desta segunda-feira para dar início à intertemporada, fruto da pausa do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América. O último compromisso do Tricolor foi o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no último dia 13, em Belo Horizonte.

De acordo com a programação do clube, elenco e comissão técnica se reunirão a partir das 13h30 (de Brasília), no CT da Barra Funda, sem a presença da imprensa. Lá, deverá acontecer uma reunião com membros da diretoria para traçar os objetivos do clube no restante do ano.

Às 16 horas, a delegação partirá de ônibus para o CT da base, em Cotia, onde ficará boa parte das três semanas que antecedem o reinício do Brasileirão. Na cidade do interior, o técnico Cuca tentará resolver alguns problemas da equipe, listados abaixo pela Gazeta Esportiva.

Ataque

O São Paulo tem sofrido com a baixa produção de gols. Foram apenas dois nos últimos sete jogos, ambos anotados por Alexandre Pato. O time tem o quarto pior ataque do Brasileiro, com oito tentos, ficando à frente apenas de CSA (3), Avaí (4) e Corinthians (7). Melhorar a eficiência do setor ofensivo, portanto, será um dos desafios de Cuca ao longo das atividades e jogos-treino em Cotia.

Problemas físicos

Além do aspecto tático, a comissão técnica terá de trabalhar na recuperação de quatro jogadores: Pablo (cirurgia para retirada de um cisto na região lombar da coluna), Joao Rojas (cirurgia no joelho direito), Liziero (entorse no tornozelo direito) e Everton (lesão no músculo adutor da coxa direita).

Destes, Pablo é quem se encontra em estágio mais avançado de recuperação. A expectativa é que o atacante reintegre os trabalhos com o grupo ainda na primeira semana. Rojas, que já iniciou a transição para o gramado, também pode voltar a ficar à disposição. Liziero e Everton, no entanto, dificilmente treinarão com os companheiros durante o confinamento em Cotia.

Confiança

Cuca também tentará recuperar a confiança do elenco, abatido pelos maus resultados do primeiro semestre: eliminações na Taça Libertadores e na Copa do Brasil, e derrota para o Corinthians na final do Campeonato Paulista.

O time não vem bem na temporada e amarga um jejum de sete jogos consecutivos sem vitórias – a última ocorreu sobre o Fortaleza, em 12 de maio. A série negativa fez o Tricolor cair do terceiro para o nono lugar na tabela do Brasileiro, ficando 11 pontos atrás do líder Palmeiras.

Reforços e saídas

Fora de campo, a diretoria vai trabalhar para reforçar o elenco, mas também diminuir a folha salarial. Cuca já pediu a contratação de um lateral direito e de um centroavante. Adriano, ex-Barcelona, e Gilberto, emprestado ao Fluminense pela Fiorentina-ITA, estão na mira.

Para o ataque, o interesse é em Juan Dinenno, emprestado pelo Racing-ARG ao Deportivo Cali-COL. O clube, contudo, pode se desfazer de jogadores pouco utilizados, casos de Jucilei e Bruno Peres, além de outros que são vistos como oportunidade de fazer caixa, como Arboleda.

Agenda

O primeiro compromisso do São Paulo após a pausa é o clássico contra o Palmeiras, no dia 13 de julho, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi.