São Paulo se reapresenta com Hernanes, Pato, Pablo e Toró em campo

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira, após a derrota para o Internacional, no Beira-Rio. As principais notícias do dia ficaram por conta das presenças de Hernanes, Pato, Pablo e Toró no gramado. O quarteto participou normalmente do aquecimento e da atividade com bola.

O quarteto ainda não está garantido para a partida contra o CSA, no próximo domingo, porém o fato de terem realizado o treino com bola revela ao menos uma evolução no quadro clínico dos atletas. Pato e Pablo são os artilheiros da equipe no ano, com cinco gols cada, e podem ajudar o time no ataque, já que o Tricolor não balançou as redes nos últimos três jogos.

Os jogadores que atuaram como titulares contra o Internacional não foram a campo e realizaram apenas trabalho regenerativo nas dependências internas do CT. Juanfran, que ainda necessita de atividades físicas específicas para se adaptar totalmente ao futebol brasileiro, deu voltas com o preparador físico em um campo vazio.

A notícia é ótima para o torcedor: Hernanes, Pato, Pablo e Toró participam do treino com bola #GazetaTricolor pic.twitter.com/fHJa0TW9cF — Pedro Henrique (@phnascimento98) September 9, 2019

O São Paulo contará com o retorno de Antony e Walce nesta terça-feira. A dupla está com a Seleção Olímpica, que disputa um amistoso contra o Chile nesta segunda-feira. A tendência é que ambos façam trabalho regenerativo. Enquanto isso, Daniel Alves e Igor Gomes devem estar à disposição na quinta-feira. Os dois estão com a Seleção Brasileira principal, que enfrentará o Peru, na quarta-feira.

No momento, o São Paulo ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos somados. Após uma sequência de cinco vitórias, a equipe comandada por Cuca tropeçou e somou apenas um ponto nas partidas contra Vasco, Grêmio e Internacional.

