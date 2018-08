São Paulo se especializa em marcar gols no início dos jogos

O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro e só tem o nacional por pontos corridos para disputar até o fim da temporada. Conclusão: se tornou o time a ser batido. É natural que daqui para frente o Tricolor Paulista passe a enfrentar adversários dispostos a montar fortes retrancas, principalmente diante de um Morumbi lotado.

A estratégia da equipe para superar essa dificuldade ataca em duas frentes: a primeira delas é a eficiência. O São Paulo é o segundo no ranking dos que precisam de menos chutes para marcar um gol. E o outro ponto é a tática de abrir o placar nos minutos iniciais dos confrontos, o que inevitavelmente obriga os rivais a concederem mais espaços e deixa os são-paulinos mais confortáveis, sem tanta pressão para buscar o resultado positivo.

Ambas têm funcionado muito bem. Só o Atlético-MG foi às redes mais vezes que o São Paulo (36 a 33) no Brasileirão. E nas últimas seis rodadas, por exemplo, quatro gols foram anotados antes dos oito minutos de partida.

Ao todo, os comandados de Diego Aguirre marcaram, em 13 jogos, 14 gols antes do relógio ultrapassar os 30 minutos do primeiro tempo. Desde a partida contra o Grêmio, pela 15ª rodada, nenhum adversário conseguiu segurar o ataque tricolor além desse período.

A prova de que a estratégia funciona é o fato de que desses 13 confrontos citados, sete terminaram com vitória são-paulina. Ainda houveram quatro empates e apenas duas derrotas.

Contra o Ceará, no próximo domingo, às 11 horas, os jogadores do São Paulo já esperam por um adversário todo postado atrás do meio-campo. A fé dos líderes é de que a blitz ofensiva volte a funcionar.

“No Morumbi, a maioria dos times vão vir fechados, para tentar uma bola parada, um contra-ataque. Temos trabalhado em cima disso, em como furar as linhas defensivas para fazer os gols”, explicou Sidão.

“Estamos cientes de que não tem jogo fácil. Os times têm qualidade, mas na nossa casa a gente precisa impor o ritmo. Uma coisa boa é que temos conseguido fazer gol bem rápido. Isso tem nos favorecido”, completou o goleiro.

Reinaldo aproveitou para lembrar as lições que o time colheu na eliminação para o Colón. Na ocasião, o São Paulo perdeu no Cícero Pompeu de Toledo por 1 a 0 depois de esbarrar na marcação implacável dos argentinos e conseguiu uma vitória por 1 a 0 fora de casa após novamente ter de martelar contra o sistema defensivo rival (nos pênaltis o Colón avançou).

“É jogo que eles vêm fechado (contra o Ceará), mas nossa equipe já teve essa experiência na Copa Sul-americana. Vamos trabalhar nesses dois dias e ver o que o professor pode passar para a gente furar essa retranca”, reiterou o lateral Reinaldo.

Jogos em que o São Paulo marcou gol antes dos 30 minutos do 1º tempo no Brasileirão:

Fluminense 1 x 1 São Paulo

Éder Militão, aos 23 minutos

São Paulo 2 x 2 Atlético-MG

Everton, aos 24 minutos

Bahia 2 x 2 São Paulo

Tréllez, aos 30 minutos

América-MG 1 x 3 São Paulo

Diego Souza, aos 7 minutos

São Paulo 3 x 2 Botafogo

Nenê, aos 19, e Diego Souza, aos 30 minutos

Palmeiras 3 x 1 São Paulo

Marcos Guilherme, aos 29 minutos

São Paulo 3 x 0 Vitória

Nenê, aos 21 minutos

Grêmio 2 x 1 São Paulo

Diego Souza, aos 3 minutos

Cruzeiro 0 x 2 São Paulo

Diego Souza, aos 26 minutos

São Paulo 2 x 1 Vasco

Rojas, aos 2 minutos

Sport 1 x 3 São Paulo

Diego Souza, aos 29 minutos

São Paulo 2 x 0 Chapecoense

Shaylon, aos 3 minutos

Paraná 1 x 1 São Paulo

Nenê, aos 7 minutos