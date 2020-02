São Paulo se aproxima de vender Antony ao Ajax

Precisando vender jogadores para não comprometer o orçamento deste ano, o São Paulo acertou a venda de Antony para o Ajax, da Holanda. Depois de negociações que tiveram início em 2019, os clubes chegaram a um denominador comum e o atacante jogará pelo time de Amsterdã a partir do meio do ano.

De acordo com informações do Globoesporte, o São Paulo aceitou uma proposta do Ajax que é composta por diversos valores fracionados, que somados podem chegar a 29 milhões de euros (cerca de R$ 134 milhões). O Tricolor receberá R$ 33 milhões à vista dos holandeses, porém embolsará R$ 75 milhões até o final do ano.

O passe de Antony deve ser adquirido por 16 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões). Além disso, caso o jogador alcance algumas metas estabelecidas pelo contrato, os holandeses pagarão até seis milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões) ao São Paulo.

Um dos grandes entraves da negociação era relacionado aos 20% de revenda futura que o São Paulo detém de David Neres. A tendência é que o Tricolor abra mão dessa parcela pelo valor de sete milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões).

Por fim, o contrato costurado entre São Paulo e Ajax deve ter uma cláusula que prevê o pagamento de 20% de mais-valia de uma venda futura de Antony. Isso significa que o Tricolor receberá o equivalente a essa porcentagem do valor que exceder os 16 milhões de euros.

No meio do ano passado, o São Paulo já havia recusado uma proposta na casa dos R$ 85 milhões por Antony. O Tricolor priorizou o o ganho esportivo que teria com o atacante na temporada, além de acreditar que o jogador iria se valorizar nos próximos meses.

Desde que estreou pela equipe profissional do São Paulo, no início de 2019, Antony disputou 48 partidas pela equipe do Morumbi, tendo marcado seis gols. Depois de retornar do torneio pré-olímpico com a Seleção Brasileira sub-23, o atacante está à disposição de Fernando Diniz e deve ser titular no clássico contra o Corinthians, neste sábado, às 19h, no Morumbi.