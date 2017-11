São Paulo renova empréstimo de atacante lesionado

A diretoria do São Paulo divulgou na noite desta sexta-feira a renovação de contrato do atacante Morato. O Tricolor entrou em acordo com o Ituano, dono dos direitos do atleta, e prolongou o empréstimo até o final de 2018.

Morato foi um dos destaques do Paulistão, mas não deu sorte no São Paulo. O jogador disputou apenas um jogo oficial pelo clube, na vitória sobre o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e, logo depois, sofreu uma grave lesão em um jogo-treino contra o Oeste.

“Parece que voltei no tempo, em abril, quando fui apresentado pelo clube. Assim como naquela época, realizei um sonho agora. Estou feliz e motivado com a oportunidade de seguir no São Paulo, e espero corresponder à altura quando estiver novamente à disposição”, disse o atleta ao site oficial do Tricolor.

Em função da lesão, Morato foi submetido a uma cirurgia para reconstrução dos ligamentos colateral medial e cruzado posterior do joelho direito. “Sem dúvida, traz um ânimo novo. Estou na fase final da minha recuperação no REFFIS e em breve poderei trabalhar no campo. Quero aproveitar esta felicidade para seguir com a dedicação na fisioterapia, porque o meu foco ainda é na recuperação”, finalizou Morato