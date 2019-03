São Paulo renova contrato de Hudson até o final de 2021

O São Paulo renovou o contrato de Hudson até dezembro de 2021 – o vínculo anterior era válido até o final deste ano. O Tricolor decidiu se antecipar para não perder o volante de graça a partir de julho, quando ele já poderia assinar com outro clube.

As partes alinhavaram um acordo durante a pré-temporada nos Estados Unidos, mas ainda restavam alguns detalhes para o contrato ser assinado. Agora, ambas as partes entraram em consenso, e a renovação foi definida. A informação foi publicada inicialmente pelo Yahoo e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Aos 31 anos, Hudson foi contratado pelo São Paulo em 2014, após se destacar pelo Botafogo-SP no Campeonato Paulista daquela temporada. O meio-campista, que divide opiniões na torcida tricolor, contabiliza 174 jogos e cinco gols com a camisa do clube.

Recuperado de um trauma na cabeça, Hudson voltou a ser acionado no clássico contra o Palmeiras, no último sábado, no Pacaembu, e deverá ser titular no duelo decisivo com o São Caetano, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 12ª e última rodada da primeira fase do Paulistão.