São Paulo renova contrato de Gabriel Novaes por mais cinco anos

O São Paulo acertou na tarde desta segunda-feira a renovação de contrato com o atacante Gabriel Novaes por mais cinco anos. O antigo vínculo era válido até o final de novembro de 2019. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O atacante foi um dos destaques do Tricolor na campanha do título da Copa São Paulo, conquistado na última sexta-feira em cima do Vasco. Com 1,83m, Gabriel Novaes foi o artilheiro da competição ao marcar dez gols em oito jogos disputados.

Para evitar o assédio de outros clubes, a diretoria são-paulina agiu rápido e renovou o contrato de sua joia. Em 2018, sem conseguir uma renovação de contrato, o Tricolor vendeu Éder Militão às pressas ao Porto para não ficar de mãos abanando.

Apesar da renovação, a tendência é que Gabriel Novaes seja emprestado para ganhar experiência. O Barcelona B fez uma sondagem recentemente e pode ser o destino do jogador.

Desde 2016 no São Paulo, Gabriel Novaes conquistou, entre outros troféus, duas Copas do Brasil sub-20 e uma Supercopa do Brasil sub-20 diante do Palmeiras, além da Copinha deste ano.

Na decisão contra o Vasco, Gabriel Novaes retornou ao time depois de cumprir suspensão na semifinal e foi quem abriu o placar para o Tricolor no Pacaembu, aproveitando cruzamento de Antony para cabecear certeiro.

No total, Gabriel Novaes marcou 13 gols em suas três participações na Copinha. Com o tento na final, o camisa 9 ultrapassou Lucas Gaúcho e se consolidou como o maior artilheiro do São Paulo na história do torneio.