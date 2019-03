São Paulo relaciona 23 jogadores para decisão contra o Ituano

O São Paulo divulgou na noite desta terça-feira a lista de relacionados para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o ituano, às 19h15 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior. Sem novidades em relação aos selecionados para a partida do último domingo, a equipe comandada por Vagner Mancini espera carimbar sua vaga às semifinais.

Desde a semana passada Nenê já estava descartado para as duas partidas das quartas de final. A previsão do departamento médico se cumpriu, e o camisa 10 não estará à disposição nesta quarta-feira. O mesmo serve para Hernanes, que ainda se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

O zagueiro Arboleda é outro desfalque para o São Paulo, mas não por conta de lesão. O defensor foi convocado para defender a seleção equatoriana nesta data Fifa, e como seu país enfrenta Honduras nesta terça-feira, não chegará a tempo para o duelo com o Ituano.

Por outro lado, Vagner Mancini poderá repetir a escalação que mostrou um bom futebol no último domingo. Sem qualquer limitação, os garotos revelados em Cotia que brilharam no retorno do São Paulo ao Morumbi devem ganhar mais uma oportunidade, desta vez no interior paulista.

Confira a lista completa dos relacionados do São Paulo:

Goleiros: Tiago Volpi e Júnior

Zagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo

Laterais: Igor Vinícius, Bruno Peres, Reinaldo e Léo

Volantes: Luan, Liziero, Jucilei, Willian Farias e Hudson

Meias: Helinho, Everton Felipe, Igor Gomes, Biro Biro e Jonatan Gomez

Atacantes: Pablo, Antony, Everton e Brenner