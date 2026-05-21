São Paulo registra maior período sem vitórias em cinco anos

Apesar da reestreia de Dorival Júnior como técnico nesta terça, o São Paulo empatou com o Millonarios e ampliou o jejum de vitórias da equipe. Há sete jogos sem vencer, o Tricolor agora enfrenta sua maior seca de triunfos em cinco anos.
Os próximos compromissos do Tricolor:
🆚 Botafogo
🏆 Brasileirão (17ª rodada)
🗓️ 23/05 (sábado)
⏰ 17h
🏟️ MorumBIS
📺 Globo, Sportv, Premiere e GE TV
🆚 Boston River-URU
🏆 CONMEBOL Sul-Americana
🗓️ 26/05 (terça)
⏰ 19h
🏟️ MorumBIS
📺 ESPN e Disney +
🆚 Remo
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— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2026
A última vez que o clube havia somado sete jogos sem vencer foi em 2021, quando acumulou três derrotas e quatro empates entre junho e julho daquele ano. Comandado por Hernán Crespo na ocasião, o São Paulo foi superado por Atlético-MG, Santos e Red Bull Bragantino, enquanto empatou com Corinthians, Ceará, Cuiabá e Chapecoense no período.
Na sequência atual, o Tricolor soma o mesmo retrospecto, com quatro empates e três derrotas. As igualdades ocorreram diante de Millonarios (duas vezes), Bahia e O'Higgins, já as derrotas aconteceram contra Corinthians, Fluminense e Juventude, que causou a demissão de Roger Machado e a eliminação na Copa do Brasil, na quinta partida da sequência.
Agora, contra o Botafogo, Dorival Júnior tem a missão de comandar o Tricolor em uma vitória que não somente quebraria o jejum da equipe, mas também impediria o São Paulo de completar um mês sem vencer. O último triunfo do clube foi no dia 25 de abril, diante do Mirassol.
Ele também busca aproveitar o mando de campo contra o Glorioso, visto que, somando a sua última passagem pelo São Paulo, Dorival ostenta uma invencibilidade no Morumbis de nove partidas.
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Situação no Brasileirão
Com 24 pontos e na quarta colocação, o São Paulo pode deixar o G4 nesta rodada. Mesmo que vença o confronto contra o Botafogo, pode ser superado pelo Athletico-PR devido ao saldo de gols. Caso tropece novamente, Red Bull Bragantino, Bahia e o próprio Botafogo também podem tomar sua vaga no G4.
Próximos jogos
- São Paulo x Botafogo | 17ª rodada do Brasileirão
- Data e horário: 23/05 (sábado), às 17h
- Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)