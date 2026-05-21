São Paulo registra maior período sem vitórias em cinco anos

Apesar da reestreia de Dorival Júnior como técnico nesta terça, o São Paulo empatou com o Millonarios e ampliou o jejum de vitórias da equipe. Há sete jogos sem vencer, o Tricolor agora enfrenta sua maior seca de triunfos em cinco anos.

Os próximos compromissos do Tricolor: 🆚 Botafogo

🏆 Brasileirão (17ª rodada)

🗓️ 23/05 (sábado)

⏰ 17h

🏟️ MorumBIS

📺 Globo, Sportv, Premiere e GE TV 🆚 Boston River-URU

🏆 CONMEBOL Sul-Americana

🗓️ 26/05 (terça)

⏰ 19h

🏟️ MorumBIS

📺 ESPN e Disney + 🆚 Remo

🏆 Brasileirão… pic.twitter.com/D8k9WyoWb7 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2026

A última vez que o clube havia somado sete jogos sem vencer foi em 2021, quando acumulou três derrotas e quatro empates entre junho e julho daquele ano. Comandado por Hernán Crespo na ocasião, o São Paulo foi superado por Atlético-MG, Santos e Red Bull Bragantino, enquanto empatou com Corinthians, Ceará, Cuiabá e Chapecoense no período.

Na sequência atual, o Tricolor soma o mesmo retrospecto, com quatro empates e três derrotas. As igualdades ocorreram diante de Millonarios (duas vezes), Bahia e O'Higgins, já as derrotas aconteceram contra Corinthians, Fluminense e Juventude, que causou a demissão de Roger Machado e a eliminação na Copa do Brasil, na quinta partida da sequência.

Agora, contra o Botafogo, Dorival Júnior tem a missão de comandar o Tricolor em uma vitória que não somente quebraria o jejum da equipe, mas também impediria o São Paulo de completar um mês sem vencer. O último triunfo do clube foi no dia 25 de abril, diante do Mirassol.

Ele também busca aproveitar o mando de campo contra o Glorioso, visto que, somando a sua última passagem pelo São Paulo, Dorival ostenta uma invencibilidade no Morumbis de nove partidas.

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Situação no Brasileirão

Com 24 pontos e na quarta colocação, o São Paulo pode deixar o G4 nesta rodada. Mesmo que vença o confronto contra o Botafogo, pode ser superado pelo Athletico-PR devido ao saldo de gols. Caso tropece novamente, Red Bull Bragantino, Bahia e o próprio Botafogo também podem tomar sua vaga no G4.

Próximos jogos

São Paulo x Botafogo | 17ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 23/05 (sábado), às 17h

23/05 (sábado), às 17h Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



