São Paulo reforma letreiro e repinta fundo da fachada do Morumbi

O tradicional letreiro da fachada do Estádio do Morumbi, que apresenta os nomes São Paulo Futebol Clube e Estádio Cícero Pompeu de Toledo, será reformado pelo clube. As inscrições já foram retiradas e serão substituídas por outras iluminadas com lâmpadas de LED.

Além disso, o fundo de onde estava posicionado o letreiro será repintado, já que apresentava sujeiras e desgaste na tinta. Para completar, será colocado um escudo do clube ao lado das novas inscrições.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A reforma é mais uma das recentes obras realizadas no estádio. Anteriormente, o São Paulo já havia trocado os refletores, colocado um túnel de acesso ao gramado atrás do gol do portão principal, modernizado os vestiários e instalado dois telões, utilizados durante a Copa América.

No entanto, o letreiro não estará pronto para a partida deste sábado (31), contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, realizada no estádio tricolor. A expectativa é que já esteja concluído para o jogo do dia 15 de setembro, contra o CSA.