São Paulo recusa proposta e Cueva não vai a Mirassol; veja valores

O meia Christian Cueva está fora do duelo com o Mirassol, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no José Maria Campos de Maia, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O próprio peruano pediu para não viajar com a delegação em função de uma proposta já recusada pelo São Paulo, que não revelou o clube interessado.

Contudo, conforme apurou a Gazeta Esportiva, a oferta partiu do Al Hilal, da Arábia Saudita, que se dispôs a pagar 1 milhão de dólares (R$ 3,23 milhões) por empréstimo de uma temporada, com preço de uma eventual compra ao final do vínculo fixado em 4 milhões de dólares (R$ 12,8 milhões). Em junho de 2016, o Tricolor comprou Cueva junto ao Toluca, do México, por R$ 8,8 milhões. O contrato com o clube brasileiro vai até o fim de 2021.

“O Cueva nos pediu para não participar do jogo e nós avaliamos que ele não está plenamente comprometido com a agenda do clube neste momento”, afirmou o diretor-executivo de futebol Raí em comunicado oficial divulgado pelo clube.

“Assim, decidimos não levá-lo com a delegação para Mirassol. Nós lamentamos essa situação e estamos trabalhando para tê-lo apto física e mentalmente e à disposição para voltar a contribuir com o São Paulo o mais rápido possível. O São Paulo não abre mão do jogador neste momento”, acrescentou o dirigente.

Na semana passada, o estafe do peruano também havia recebido uma sondagem do russo Krasnodar. Na ocasião, a diretoria são-paulina não havia recebido quaisquer propostas formais pelo camisa 10. A ideia no Morumbi é manter o jogador no plantel ao menos até a Copa do Mundo.

Este é o segundo episódio polêmico envolvendo Cueva em 2018. O meia já havia se reapresentado ao técnico Dorival Júnior seis dias depois do início da pré-temporada para poder participar de campanhas publicitárias no Peru. Por conta do atraso, foi repreendido por Raí e multado no salário.

Em novembro do ano passado, após liderar o Peru na classificação à Copa do Mundo, Cueva estendeu sua permanência no país e só retornou a São Paulo na manhã do dia do jogo contra o Botafogo, do qual participou ao entrar no segundo tempo. Na ocasião, também amargou um desconto em seus vencimentos.

Fora do jogo contra o Mirassol, Christian Cueva seguirá programa específico de treinos no CT da Barra Funda até quinta-feira. Com o episódio, sua presença no clássico contra o Corinthians, sábado, às 17 horas, no Pacaembu, tornou-se duvidosa.

A novidade da lista de 23 relacionados de Dorival Júnior para o duelo em Mirassol é o zagueiro Anderson Martins, que deverá estrear com a camisa tricolor. Anunciado como reforço há duas semanas, o camisa 4 foi poupado das duas primeiras rodadas para aprimorar a forma física, já que iniciou a pré-temporada com atraso em relação à maioria do elenco.

Na última segunda-feira, contudo, treinou entre os titulares e formou dupla de zaga com Rodrigo Caio. Diego Souza também irá a Mirassol e deverá fazer sua primeira partida como titular do São Paulo.

Já Robert Arboleda e Morato seguem como desfalques. O zagueiro equatoriano se recupera de um leve estiramento no músculo anterior da coxa direita, enquanto o atacante ainda busca a melhor forma após a cirurgia no joelho direito.

O São Paulo que entrará em campo, portanto, provavelmente terá Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei; Marcos Guilherme, Petros, Shaylon e Brenner; Diego Souza.

Com apenas um ponto ganho, após a derrota para o São Bento e o empate com o Novorizontino, o Tricolor ocupa o terceiro lugar do Grupo B, atrás de Ponte Preta e Santo André, e hoje estaria fora das quartas de final do Paulistão.

Abaixo, veja a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Jucilei, Paulo Henrique, Pedro e Petros

Meias: Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Bissoli, Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Paulinho