São Paulo provoca Corinthians: “Alguém conhece um tal de Olé”

Famoso por provocar os seus adversários nas redes sociais, o Corinthians foi o alvo das brincadeiras na noite deste sábado. Com facilidade, O São Paulo venceu o Majestoso por 3 a 1 no Morumbi e aproveitou para cutucar o rival na internet.

“Pessoal, alguém conhece um tal de ‘Olé’ que gritaram tanto hoje?”, escreveu o Tricolor, em sua conta no Twitter.

Com gols de Anderson Martins e Reinaldo (2), o Tricolor construiu a sua vitória no segundo tempo, contando ainda com um frango de Cássio, que não agarrou chute fraco do lateral. Jonathas descontou já nos minutos finais da partida, quando os mais de 58 mil torcedores gritavam “olé” nas arquibancadas.

Com 29 pontos ganhos, o São Paulo segue na cola do líder Flamengo, que mais cedo derrotou o Botafogo por 2 a 0 no Maracanã. Já o Corinthians permanece no oitavo lugar, com 19, e ainda pode perder posições no complemento da rodada.