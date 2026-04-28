São Paulo promove estreia no gol e vai com time alternativo para pegar o Millonarios; veja escalações

O São Paulo está preparado para o confronto de logo mais desta terça-feira contra o Millonarios-COL, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O técnico Roger Machado preservou titulares e montou uma escalação alternativa, promovendo uma estreia no gol e dando chance a atletas de menor minutagem, incluindo dois jovens da base.

A bola rola para São Paulo e Millonarios a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia.

São Paulo alternativo

O São Paulo tem mudanças em todos os setores para a partida, a começar já pelo gol, em que Carlos Coronel fará sua estreia pelo clube. Roger Machado optou por montar um esquema com três zagueiros, com Dória, Alan Franco e Sabino, tendo Cédric Soares e Nicolas como alas.

Já o meio-campo tricolor é composto pelo jovem Djhordney e pelo volante Luan, com Cauly mais avançado. Por fim, no ataque, André Silva e Tapia formam dupla.

A escalação do São Paulo tem: Carlos Coronel; Dória, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Luan, Djhordney, Cauly e Nicolas; Tapia e André Silva.

Desfalques: Artur, Calleri, Luciano, Tolói, Enzo Díaz, Lucas Ramon e Danielzinho (poupados), Lucas (fratura em duas costelas), Pablo Maia (fratura em ossos da face e do nariz) e Marcos Antonio (lesão muscular na coxa direita).

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ Millonarios-COL x São Paulo

🏟️ Nemesio Camacho El Campín

📍 Bogotá (COL)

⏰ 21h30 🇧🇷 | 19h30 🇨🇴

🏆 CONMEBOL Sul-Americana 📺 SBT, ESPN e Disney+

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Millonarios também escalado

Do outro lado, o técnico Fabián Bustos, ex-Santos, terá um desfalque de peso para o duelo. O centroavante Radamel Falcao será baixa por uma fratura na face, sendo substituído por Contreras.

O Millonarios vai a campo com: Novoa; Sarabia, Llinás, Arias e Valencia; Ureña, Mateo García, Mosquera e Del Castillo; Leonardo Castro e Contreras.

Desfalques: Falcao García (fratura na face)

▶️ ¡Nuestro XI Inicial! 📋 Estos son los elegidos para el duelo de CONMEBOL Sudamericana frente a São Paulo. ¡VAMOS MILLONARIOS! 🏆💙🔥 pic.twitter.com/9M7PLzA7EV — Millonarios FC (@MillosFCoficial) April 28, 2026

Como chegam as equipes?

O São Paulo lidera o Grupo C da Sul-Americana, com seis pontos e 100% de aproveitamento, e vem de vitória sobre o Mirassol no Brasileiro. O Millonarios, por sua vez, está empatado com o O’Higgins na segunda colocação da chave, com três pontos cada, e também chega depois de vencer o Tolima no Campeonato Colombiano.

Arbitragem