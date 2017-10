São Paulo pode ter três mudanças para duelo com o Atlético-MG

Recém-saído da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode ter até três mudanças para a partida contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duas delas se referem a Robert Arboleda e Christian Cueva.

O equatoriano e o peruano estão a serviço de suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A última rodada do torneio classificatório será em 10 de outubro, véspera do confronto com o Galo, o que inviabiliza a plena recuperação física dos dois atletas, que são titulares em seus países.

“Ano passado joguei contra a Colômbia na terça-feira, e depois voltei e joguei contra o Palmeiras na quinta. Mas acho que tem de ser o segundo tempo. Não dá para jogar de titular. Jogar dois jogos de titular não dá, porque tem viagem. Se fosse aqui, tudo bem. Mas dois jogos, no nível em que se joga hoje em dia, acho que não dá”, falou o centroavante argentino Lucas Pratto.

Por enquanto, o técnico Dorival Júnior não deu indícios de quem herdará as duas vagas, já que ainda não comandou nenhum treino tático nesta semana. A tendência, contudo, é que Bruno Alves seja o escolhido para substituir Arboleda.

Assim como foi no empate com a Ponte Preta, em 9 de setembro, quando ele formou dupla de zaga com Rodrigo Caio, inclusive marcando gol, enquanto o equatoriano cumpria suspensão automática. Diego Lugano e Aderllan, que nem sequer foram acionados desde que o treinador assumiu a equipe, em julho, aparecem atrás na disputa.

Já a escolha pelo substituto de Cueva não é tão óbvia assim. Jucilei e Jonatan Gomez aparecem como principais candidatos. O primeiro é o favorito, já que tem mais poder de marcação para um confronto fora de casa, onde o rival normalmente é forte. Neste caso, o meio-campista Hernanes seria adiantado. Correm por fora na disputa Maicosuel, Thomaz e Shaylon.

Por fim, a terceira mudança pode ocorrer na lateral esquerda, que teve Edimar como seu titular na vitória sobre o Sport, no último domingo. No entanto, ele deve perder a posição para Júnior Tavares, que está livre de suspensão, e havia agradado nos duelos com Vitória e Corinthians, apesar do erro crucial no lance do gol de empate do arquirrival tricolor.

Dessa forma, uma possível escalação teria Sidão; Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Petros e Jucilei; Marcos Guilherme, Hernanes e Lucas Fernandes; Lucas Pratto. Com 31 pontos ganhos e há quatro rodadas sem perder, o São Paulo ocupa o 14º lugar do Brasileirão. O objetivo é pontuar em Minais Gerais para se afastar ainda mais da famigerada zona de rebaixamento.