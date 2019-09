São Paulo pode não contar com Daniel Alves e Antony contra o Corinthians

Na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Corinthians, no Morumbi. A partida está marcada para o dia 13 de outubro, um domingo, às 18h. O Tricolor ainda tem seis partidas antes do clássico, mas já está atento para a possibilidade de não contar com Daniel Alves e Antony para o confronto, por conta da próxima Data Fifa.

Mesmo sem saber quais serão os adversários, a Seleção Brasileira principal já sabe que seus próximos dois compromissos acontecerão nos dias 11 e 15 de outubro. Dessa forma, caso Daniel Alves seja convocado, não poderá defender o São Paulo contra o Corinthians. O lateral-direito é capitão da equipe de Tite.

Da mesma forma, Antony pode também ser um desfalque para o Majestoso. O atacante é titular da Seleção Olímpica, que disputará amistosos contra Venezuela e Japão, nos dias 10 e 14, respectivamente. Como tem sido de praxe, a equipe comandada por André Jardine também tem realizado jogos nas Datas Fifa.

Daniel Alves e Antony desfalcaram o São Paulo na partida contra o Internacional, no último sábado. Enquanto o lateral estava com a Seleção principal nos amistosos contra Colômbia e Peru, o atacante participou das partidas contra a Colômbia e o Chile, ambos sub-23, pela equipe olímpica.

Quando tomou posse, no início deste ano, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, fez a promessa de que os campeonatos nacionais serão paralisados em Datas Fifa a partir de 2020. Na última sequência de amistosos, Tite deixou de convocar apenas atletas que disputariam as semifinais da Copa do Brasil.

