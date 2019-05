São Paulo pode igualar marca de 2014 caso vença o Corinthians na Arena

Neste domingo, na Arena de Itaquera, às 19h (de Brasília), o São Paulo vai a Arena de Itaquera em busca de sua primeira vitória na casa do Corinthians e, ao mesmo tempo, de um feito inalcançado desde 2014. Isso porque, há 1890 dias, o Tricolor do Morumbi não sabe o que é uma sequência de três vitórias consecutivas jogando longe de seus domínios, algo que está a uma partida de acontecer.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o São Paulo atuou duas vezes longe do Morumbi. E em ambas saiu de campo vitorioso. Na segunda rodada, os comandados de Cuca superaram o Goiás por 2 a 1, com gols de Alexandre Pato e Toró. Na sequência, na quarta rodada, um novo triunfo, dessa vez no reencontro com Rogério Ceni, técnico do Fortaleza: 1 a 0 em pleno Arena Castelão, com tento anotado por Hernanes.

Já neste domingo, em Itaquera, o Tricolor pode emendar o terceiro jogo consecutivo com vitória fora de casa. Para isso, no entanto, precisará quebrar outro feito negativo: o de nunca ter vencido na casa Alvinegra. Ao todo, são 11 jogos disputados no estádio, com 11 vitórias dos donos da casa e três empates.

A última vez que o São Paulo venceu três jogos longe do Morumbi foi em 2014. Na oportunidade, o time, na época comandado por Muricy Ramalho, iniciou a campanha positiva vencendo justamente o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. No Pacaembu, o Tricolor venceu por 3 a 2 com gols de Rodrigo Caio, Paulo Henrique Ganso e Luís Fabiano. Antônio Carlos, com dois gols contra, descontou para o Timão.

Depois, a vitória foi pela Copa do Brasil, contra o CSA, ainda pela primeira fase. No Estádio Rei Pelé, em Alagoas, o Tricolor fez 1 a 0 com Osvaldo, hoje no Fortaleza, e encaminhou a classificação do time paulista. Por fim, o triunfo veio novamente pelo Paulista, diante do Botafogo-SP. No Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Muricy viu Lucas Evangelista e Ademílson marcarem e darem a vitória ao São Paulo por 2 a 0.

Para o compromisso diante do Corinthians, Cuca não poderá contar com Pablo, Liziero, que se recupera de uma entorse grave no tornozelo direito, e Toró, expulso no último domingo, no embate frente ao Bahia. Por sua vez, pode voltar a contar com Arboleda, recuperado de um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda. Dessa forma, o São Paulo deve ir a campo com: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Igor Gomes (Hernanes); Everton, Antony e Alexandre Pato.

