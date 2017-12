São Paulo pede dupla de atacantes do Cruzeiro por volante Hudson

A novela envolvendo Cruzeiro, São Paulo e o volante Hudson pode estar próximo do fim. Os gigantes brasileiros estão em conversas e o Tricolor fez um duplo pedido para concretizar o negócio.

A Gazeta Esportiva apurou que o São Paulo fez pedido de dois atletas para o Cruzeiro. O primeiro o atacante Alisson. No entanto, nesta negociação, a Raposa entendeu que o camisa 11 seria mais importante em Belo Horizonte.

Por outro lado, a negociação com Rafael Marques agrada as duas partes. Pelo lado Tricolor, o jogador seria útil e é um nome dos planos da diretoria. Já na Toca da Raposa II, o avante não tem tido oportunidades e passou parte da temporada no banco de reservas.

Da forma que a negociação caminha, o Cruzeiro conseguirá reduzir o valor que terá de repassar para o São Paulo para ficar com Hudson em definitivo. No entanto, a multa de 1,5 milhão de euros cairia consideravelmente.

Rafael Marques tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2018. Assim, se o negócio for concretizado, é possível que ele não retorne mais a Toca da Raposa II.

Hudson virou peça importante do técnico Mano Menezes. O jogador ganhou a posição quando o volante Ariel Cabral se contundiu e não saiu mais. Na campanha do título da Copa do Brasil, o meia foi fundamental para a conquista.