São Paulo pede arquivamento de investigação do MP sobre gestão temerária

O São Paulo protocolou um pedido para encerrar o inquérito civil conduzido pelo Ministério Público, que investiga uma possível gestão temerária.

O Tricolor alega que já forneceu todas as informações solicitadas pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

𝑫𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐 e de treino no SuperCT!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/xVedD2mw4S — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2026

Harry Massis, em entrevista ao ge, afirmou que o pedido do São Paulo não interfere nas investigações do MP.

"O pedido do São Paulo não interfere nas investigações em andamento pelo Ministério Público. Reiteramos o absoluto respeito às autoridades responsáveis e reconhecemos a relevância do trabalho para o esclarecimento dos fatos. Nas últimas semanas, fomos solicitados reiteradamente sobre os mesmos temas, o que acaba desviando o foco do que é essencial", disse o mandatário.

Paulo Destro, promotor que conduz o inquérito, alegou não ter ciência do recurso e afirmou que prosseguirá com as investigações. Agora, o pedido será encaminhado a uma instância superior do MP, que decidirá se o caso seguirá ou não.

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O ex-presidente do São Paulo, Julio Casares, também entrou com um pedido de arquivamento do inquérito. O antigo mandatário entende que se trata de uma questão interna do clube, o que não permitiria interferência externa na investigação.

A apuração se baseia em possíveis "desvios de finalidade, favorecimento de terceiros e eventual utilização de recursos públicos". Vários dirigentes e ex-dirigentes vêm prestando esclarecimentos e, enquanto não há uma decisão, o MP segue investigando o caso.

Apesar do pedido do São Paulo, Massis reafirmou que o clube seguirá colaborando com o processo.

"Confiamos na compreensão das autoridades e reafirmamos o compromisso de seguir colaborando com todos os requerimentos, prática constante da atual gestão. O São Paulo Futebol Clube não abrirá mão, sob nenhuma hipótese, de apurar eventuais irregularidades que tenham causado prejuízos à instituição", completou Massis.