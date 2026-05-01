São Paulo pede arquivamento de investigação do MP sobre gestão temerária

O São Paulo protocolou um pedido para encerrar o inquérito civil conduzido pelo Ministério Público, que investiga uma possível gestão temerária.
O Tricolor alega que já forneceu todas as informações solicitadas pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.
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— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2026
Harry Massis, em entrevista ao ge, afirmou que o pedido do São Paulo não interfere nas investigações do MP.
"O pedido do São Paulo não interfere nas investigações em andamento pelo Ministério Público. Reiteramos o absoluto respeito às autoridades responsáveis e reconhecemos a relevância do trabalho para o esclarecimento dos fatos. Nas últimas semanas, fomos solicitados reiteradamente sobre os mesmos temas, o que acaba desviando o foco do que é essencial", disse o mandatário.
Paulo Destro, promotor que conduz o inquérito, alegou não ter ciência do recurso e afirmou que prosseguirá com as investigações. Agora, o pedido será encaminhado a uma instância superior do MP, que decidirá se o caso seguirá ou não.
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O ex-presidente do São Paulo, Julio Casares, também entrou com um pedido de arquivamento do inquérito. O antigo mandatário entende que se trata de uma questão interna do clube, o que não permitiria interferência externa na investigação.
A apuração se baseia em possíveis "desvios de finalidade, favorecimento de terceiros e eventual utilização de recursos públicos". Vários dirigentes e ex-dirigentes vêm prestando esclarecimentos e, enquanto não há uma decisão, o MP segue investigando o caso.
Apesar do pedido do São Paulo, Massis reafirmou que o clube seguirá colaborando com o processo.
"Confiamos na compreensão das autoridades e reafirmamos o compromisso de seguir colaborando com todos os requerimentos, prática constante da atual gestão. O São Paulo Futebol Clube não abrirá mão, sob nenhuma hipótese, de apurar eventuais irregularidades que tenham causado prejuízos à instituição", completou Massis.