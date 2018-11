São Paulo passa pelo Coritiba e chega à final do Brasileiro de Aspirantes

Se o time principal do São Paulo viu suas chances de título nacional ficarem ainda mais distantes com o empate diante do Flamengo por 2 a 2 no último domingo, no Morumbi, a equipe sub-23 do tricolor segue forte no objetivo de terminar a temporada com uma taça. Nesta segunda-feira, o time comandado por Marcos Vizolli venceu mais uma vez o Coritiba, agora por 1 a 0, e avançou à final do Brasileiro de Aspirantes.

Com a vantagem por 3 a 0 construída no jogo de ida, o gol marcado por Pedro Bortoluzo nesta segunda garantiu o tricolor na decisão, que agora aguarda o vencedor do duelo entre Vitória e Internacional. Na partida de ida, os baianos saíram na frente com o triunfo por 1 a 0.

Com jogadores que já integram o elenco profissional, como o goleiro Lucas Perri e o lateral-esquerdo Caíque, o São Paulo chega à final com uma campanha categórica. Em 16 partidas, foram 12 vitórias, três empates e só uma derrota, com 28 gols marcados e apenas quatro sofridos. A equipe supera também a campanha feita em 2017, quando parou nas semifinais após ser superado pelo Santos.

Mesmo em vantagem no confronto, o São Paulo teve a iniciativa desde o início e criou duas boas chances com Geovane e Caio Ruan. Aos poucos, o duelo se equilibrou, mas foi o tricolor quem continuou tendo as melhores oportunidades.

O gol que deu a classificação ao tricolor saiu apenas no segundo tempo. Aos 12 minutos, Vinícius Garcia fez um lindo passe para Pedro Bortoluzo, que recebeu na ponta direita e finalizou cruzado para o fundo da rede. Com esse, o centroavante chegou aos oito tentos e chegou à vice-artilharia da competição. Na reta final, Belão por pouco não ampliou o placar.