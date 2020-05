São Paulo parabeniza Chacarita Juniors, clube irmão argentino

A relação entre o São Paulo e o Chacarita Juniors, time da segunda divisão argentina, começou entre torcedores, mas passou a ser institucional há alguns anos. Nesta sexta-feira, o Tricolor Paulista parabenizou o “irmão argentino” pelo aniversário de 104 anos.

Através de suas páginas nas redes sociais, o São Paulo prestou as suas homenagens aos Funebreros, como é conhecida a comunidade do clube argentino.

O Tricolor Paulista ainda relembrou o amistoso realizado em 2016, quando as duas equipes se enfrentaram em um jogo festivo, em comemoração aos 110 anos do Chacarita. Na ocasião, o São Paulo foi representado pelo seu time sub-20 e venceu por 2 a 1, com gols de Pedro e Murilo, em General San Martín.

Fundado em 1º de maio de 1906, no Dia do Trabalhador, por um grupo de socialistas no bairro de Villa Crespo, em Buenos Aires, o Chacarita veste as mesmas cores que o São Paulo: vermelho, branco e preto. É um dos clubes mais tradicionais do país vizinho, mas conta com apenas um título de Campeonato Argentino (1969). A afinidade entre os dois clubes começou com as torcidas, principalmente pelo apoio dos Funebreros aos são-paulinos em jogos de Libertadores na Argentina.