São Paulo nunca perdeu para o Vitória no Morumbi

Vivendo o seu melhor momento na temporada, o São Paulo manteve um tabu na última terça-feira. Ao superar o Vitória por 3 a 0, o Tricolor segue sem perder para o Leão da Barra no estádio Cícero Pompeu de Toledo, chegando a 19 partidas de invencibilidade.

A primeira vez que as duas equipes se enfrentaram no Morumbi foi em 1972, quando a equipe hexacampeã brasileira conseguiu um triunfo por 5 a 2. Desde então foram 16 resultados positivos e apenas três empates, com 49 gols marcados e apenas 15 sofridos.

Além disso, o São Paulo chegou a 12 jogos seguidos vencendo o Vitória. O último empate entre as duas equipes no Cícero Pompeu de Toledo foi em 1997 (os outros dois jogos que terminaram em igualdade foram em 1989 e 1994).

A série de invencibilidade contra o Vitória no Morumbi é sexta maior vigente, empatada com uma série com o Atlético-PR. O time que há mais tempo não vence o Tricolor em sua casa é o Botafogo, com 25 jogos, seguido do rival Palmeiras, 24 jogos. Em seguida, vem Noroeste (21), Fluminense (20) e Ponte Preta (2000).

