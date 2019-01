São Paulo nega atravessar Corinthians em negociações por Luan

O São Paulo negou que estaria atravessando o Corinthians nas negociações por Luan, do Atlético-MG. O atacante vem sendo vinculado ao Timão desde o ano passado e a possibilidade de ele se transferir para a capital paulista ganhou força após o aporte financeiro vindo do novo patrocinador máster do Timão, o Banco BMG.

Embora o Tricolor tenha trazido reforços para o setor ofensivo, como Biro Biro e Pablo, o nome de Luan ganhou força no Morumbi nos últimos dias. Vale lembrar que o elenco comandado por André Jardine ainda conta com outras opções para atuar pelos lados de campo, como Rojas, que está lesionado, Gonzalo Carneiro, Everton, Helinho e Brenner.

Caso chegue algum reforço ao São Paulo no decorrer da atual temporada, a tendência é que seja um jogador para o setor defensivo. Na última semana a Gazeta Esportiva informou que Raí teria consultado a situação do lateral-direito Mariano, atualmente no Galatasaray. Um zagueiro para compor o elenco também não é descartado.

Caso a saída de Luan se confirme, o atacante deixará o Galo com uma galeria de títulos de respeito. Desde 2013 no Atlético-MG, o Menino Maluquinho se sagrou campeão da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro (3).