São Paulo não atende pedido de torcida e mantém treinos fechados

A torcida do São Paulo não poderá incentivar o time presencialmente antes do clássico contra o Santos, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não atendeu pedido da Independente, maior uniformizada do clube, e manteve a programação de treinos fechados até sábado, véspera da partida.

Iniciado nas redes sociais da Independente na última segunda-feira, o movimento #libereotreino pedia a transferência da atividade de sábado para o Morumbi e a abertura dos portões do estádio para os torcedores.

Em sua conta no Twitter, a organizada também cogitou tomar a Avenida Marquês de São Vicente, onde se localiza o CT da Barra Funda, em caso de uma resposta negativa do clube.

Se não levar o treino para Morumbi vamos fechar a Marques de São Vicente. Juntos Podemos !!!#LIBEREOTREINO — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 10 de setembro de 2018

No início da tarde desta quarta-feira, no entanto, a Independente publicou uma mensagem confirmando que o treino aberto não ocorrerá. Também disse “respeitar a decisão da comissão técnica” e prometeu não mobilizar seus membros no fechamento da Avenida Marquês de São Vicente.

Em março, à época com Dorival Júnior no comando técnico, o São Paulo abriu os portões do CT da Barra Funda na véspera do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. No ano passado, também antes de um Choque-Rei válido pelo Brasileiro, o Morumbi recebeu milhares de torcedores.

Mais uma vez respeitando a decisão da comissão técnica não teremos o treino aberto.Parabéns pela força e união demonstrada por todos os torcedores São-Paulino neste

momento #JUNTOSPODEMOS

Não iremos mobilizar a ida CT da

barra funda,para não atrapalhar o fluxo veículos da região pic.twitter.com/NFUEuTBGUX — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 12 de setembro de 2018

De acordo com a programação enviada pela assessoria de imprensa, o treino desta quinta-feira será totalmente fechado para os jornalistas e o de sexta parcialmente aberto. No sábado, Diego Aguirre encerrará a preparação com mais uma atividade a portas fechadas.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 49 pontos, o São Paulo encara o Santos no próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Recuperado de lesão, Everton tem retorno garantido à equipe. Assim como Reinaldo, livre de suspensão.

