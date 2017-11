São Paulo mira vitórias e torce por Grêmio e Fla para ir à Libertadores

O empate sem gols com o Botafogo, no último domingo, no Pacaembu, livrou de vez o São Paulo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com o objetivo da permanência na Série A alcançado, o time tricolor buscará algo improvável nas últimas duas rodadas da competição: uma vaga na Copa Libertadores de 2018.

No momento, o Brasileiro oferece sete vagas ao torneio internacional. Esse número, contudo, pode aumentar para nove, caso Grêmio e Flamengo conquistem Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente.

Há quatro rodadas sem vencer, o São Paulo ocupa o 13º lugar do Brasileirão, com 46 pontos, seis a menos que o Botafogo, primeira equipe dentro do G7. Para entrar no grupo de classificação, o time treinado por Dorival Júnior terá de vencer os dois jogos restantes, além de contar com uma grande combinação de resultados.

O Botafogo, por exemplo, terá de perder as próximas duas partidas e ter a vantagem de sete gols de saldo pulverizada ao final do torneio. Atlético-MG e Vasco, oitavo e nono colocados, respectivamente, não poderão mais vencer.

O ascendente Bahia pode até ganhar um jogo, mas terá de ceder os cinco gols de saldo que tem a mais que o São Paulo. Já o Atlético-PR terá de perder a vantagem de dois gols de saldo se somar quatro pontos – o mesmo vale para a Chapecoense.

Para não fazer tantas contas, o clube do Morumbi conta com os títulos internacionais de Grêmio e Flamengo. Nesse caso, o G7 viraria G9. Assim, duas vitórias deixariam o São Paulo mais próximos da vaga à Libertadores. No entanto, ainda teria de torcer para Atlético-MG e Vasco não vencerem seus dois jogos restantes.

O Grêmio abre a decisão da Libertadores nesta quarta-feira, em Porto Alegre. O segundo jogo da final será disputado na semana que vem. Já o Flamengo enfrentará o colombiano Junior Barranquilla, pelas semifinais da Sul-Americana, nas próximas duas quintas-feiras – as finais do torneio serão realizadas após o fim do Brasileiro.

Cinco clubes brasileiros já estão classificados para a Libertadores de 2018. O campeão brasileiro Corinthians, o Cruzeiro, vencedor da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras se garantiram na fase de grupos. Já o Santos precisa de um empate nas duas partidas restantes do Brasileirão para se livrar da fase eliminatória do torneio continental.

De folga nesta segunda-feira, o São Paulo se reapresentará nesta terça, quando iniciará a preparação para o embate com o Coritiba, marcado para as 17 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Couto Pereira.