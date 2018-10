São Paulo mira o Palmeiras para sair de momento instável no Brasileiro

Confira este e outros vídeos em

O empate por 2 a 2 com o Botafogo no Rio de Janeiro reforçou o momento instável pelo qual o São Paulo passa no Campeonato Brasileiro. Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o time perdeu a liderança para o Palmeiras e caiu para o terceiro lugar, atrás também do Internacional.

Passadas 27 rodadas, o Tricolor contabiliza 52 pontos, um a menos que o rival, de quem já esteve oito à frente. Considerando apenas os oitos jogos do segundo turno, o time dirigido por Diego Aguirre ocupa a 11ª posição, com 11 pontos, nove atrás do Palmeiras.

A situação preocupa porque a competição está entrando em sua reta final, o que exige uma reação rápida do São Paulo. A começar por um triunfo sobre o atual líder no clássico do próximo sábado, no Morumbi.

“Precisamos voltar às vitórias e teremos jogos decisivos pela frente. Temos de estar tranquilos e acreditar nas coisas boas que podemos fazer. Agora é focar em fazer uma boa semana e tentar ganhar o próximo jogo. As rodadas vão passando e não podemos perder mais pontos, especialmente em casa”, declarou Aguirre.

Questionado sobre os motivos da oscilação são-paulina, o lateral esquerdo Reinaldo valorizou o nível dos adversários no Brasileirão. O camisa 14 ainda lamentou tropeços em casa, como nos empates com Fluminense e América-MG, porém elogiou a postura do time no Rio de Janeiro.

“Não estamos jogando contra ninguém. É um campeonato muito disputado. Infelizmente perdemos pontos importantes em casa, mas o que fica é o espírito de lutar até o fim. Infelizmente não conseguimos hoje (domingo), mas é vida que segue”, disse Reinaldo.

Artilheiro do São Paulo no Brasileirão com dez gols, Diego Souza corroborou a análise de Reinaldo e ponderou sobre o atual momento da equipe: “É claro que não gostamos de ter perdido a liderança. Por isso estamos insatisfeitos com o empate”, assegurou.

“Há muito campeonato pela frente e agora teremos um confronto direto na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. O espírito de luta continua existindo, o time tem brigado até o último minuto. Nossa equipe está bem viva”, bradou.