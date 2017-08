São Paulo marca reunião para votar uso do terceiro uniforme

O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Marcelo Abranches Pupo Barboza, publicou nesta sexta-feira edital convocando os integrantes do órgão para uma reunião em 4 de setembro, no salão nobre do Morumbi. A pauta será a “deliberação e votação do pedido da diretoria para utilização do terceiro uniforme” ainda durante a edição 2017 do Campeonato Brasileiro.

Em alguns jogos nos últimos anos, o Tricolor foi a campo com camisas que não necessariamente lembraram as cores tradicionais do clube. Em 2015, o tom que prevaleceu no terceiro uniforme foi o vermelho escuro. Já no ano passado a mudança foi mais radical, com o amarelo em destaque.

Sendo aprovado, o uniforme poderá estrear no duelo com a Ponte Preta, em 9 de setembro, no Morumbi. A opção que tiver a maioria simples de voto será a vencedora. A primeira chamada para os conselheiros ocorrerá às 19 horas (de Brasília) do dia 4, uma segunda-feira. A segunda acontecerá meia hora depois.